De bacinicas y… algo más

En México, ha habido un cambio sustancial en los hábitos higiénicos de la población urbana en apenas tres generaciones; es decir, en tan sólo setenta años algunas prácticas sanitarias de mediados del siglo XX han quedado prácticamente en el olvido junto con los utensilios que las complementaban y que se hallaban presentes en los hogares y algunos lugares públicos de las ciudades mexicanas. Quién no recuerda las bacinicas que se colocaban bajo las camas que, por cierto, mucha gente llamaba “borcelanas”, porque algunos orinales de lujo estaban hechos de fina porcelana. Las bacinicas comunes, eran unos recipientes de peltre blanco cuyo borde superior podía ser verde, azul, rojo o negro y se vendían en varios tamaños, como dice el son veracruzano “La mujer inconforme”.

“Le compre una bacinica que sirve a cualquier persona

que no sea grande ni chica, que tenga buena corona,

pa´gente grande y pa´chica, no sin nalgas ni nalgona”

Era habitual que las deyecciones de las personas se mantuvieran bajo la cama durante la noche y a la mañana siguiente se vaciaran en el guáter o en la fosa séptica de las casas; a continuación, se lavaban las “tazas de noche” y se les ponía un poco de agua limpia para volver a colocarlas bajo las camas. Hoy es inconcebible que los productos escatológicos de estas urgencias del cuerpo tengan que “aromatizar” las “piezas”, como se denominaban en ese entonces a los dormitorios.

Otros elementos ordinarios de la higiene personal eran los pañuelos de tela, que han ido quedando en desuso, porque ahora todo mundo utiliza los desechables, los llamados clínex. Uno de los regalos preferidos para salir del paso, en cualquier compromiso social, era una caja de pañuelos que venían perfectamente acomodados y planchaditos, casi siempre en estuches planos. El empleo reiterado de estas pequeñas piezas de popelina, entrañaban el riesgo de “tasajiarse” la cara cuando, a partir de una segunda vez, las personas se sonaban “las chatas” y olvidaban que ya había en ellas materias solidificadas y “vidrificadas”, como bien lo apuntó don Margarito Ledesma en su poema “Los limpiones” [1] cuya lectura recomiendo. Los pañuelos se dejaban remojar en agua para remover las mucosidades y después lavarlos, plancharlos y doblarlos.

Había pañuelos bordados con las letras iniciales del nombre del propietario; los de las damas tenían aplicaciones de encaje para dejarlos asomar coquetamente en el puño de las mangas de las blusas o de los vestidos. El pañuelo era una prenda que complementaba la indumentaria masculina, formal y de gala, porque los señores solían colocar un pañuelo perfumado en la bolsa superior de los sacos. Era bien visto que los caballeros ofrecieran galantemente sus pañuelos para atender cualquier contingencia de las damas, desde una mancha intempestiva hasta –empapados en alcohol– aliviar los sofocos repentinos de una remilgosa damita.

Otro adminículo fuera de servicio en la actualidad es la escupidera, recipiente en el que depositaban los señores, –en exclusiva– los gargajos y salivazos, algunos de ellos con rasgos hemoptoicos. En cualquier lugar público: despachos, consultorios, peluquerías u oficinas había escupideras metálicas, siempre de boca ancha. Los hombres carraspeaban ruidosamente la garganta y a continuación, expulsaban un “gallo” que dejaban caer en la escupidera procurando atinar al centro de ésta. Actualmente, existen escupideras especiales para los catadores de vinos en las que estos depositan discretamente y con buena puntería los buches de la cata para evitar que se “encandilen” durante la práctica del distinguido oficio de probar los caldos[2].

Los pañales de tela también son objetos de un pasado reciente, aunque algunos ambientalistas los han vuelto a usar para evitar la contaminación de los plásticos con que están hechos los desechables, porque los de tela de algodón o cualquier otra fibra natural son ecofriendly, como dicen algunos “apochados” que han venido socavando su ya de por sí precario español. En los años cincuenta del siglo pasado, los pañales sucios, una vez retirados los alfileres de seguridad, los clips o los fajeros para sujetar los extremos de tela se les quitaba el exceso de caca con algún palito plano de paleta, para después remojarlos, lavarlos con un jabón suave y plancharlos para tenerlos dispuestos.

El baño poseía su instrumental propio como el estropajo de ixtle o de calabaza y un pedazo de piedra pómez para remover la callosidad de los “carcañales” (calcañares) aprovechando el momento en que la piel se reblandecía con el agua caliente. El talco era un producto obligado en el aseo personal, bueno, cuando era talco auténtico, porque ahora la mayoría de los productos que se venden como talcos contienen un polvo químico, del mismo aspecto que el talco, que vaya usted a saber que sea y qué nos puede provocar. Talquearse hasta quedar como pambazo constituía un ritual obligatorio, principalmente de las señoras, quienes salían fragantes y lozanas de esta primera “relujada” para después “emperifollarse” con el resto de la tlapalería cosmética y perfumarse convenientemente.

El afeitado de los hombres se hacía inicialmente con una navaja de hoja libre, la cual se afilaba en una correa de cuero, pero se necesitaba ser muy hábil para usarla, porque aquellos que eran poco diestros en el asunto a menudo se provocaban cortadas y una que otra mutilación seria. Cuando aparecieron las hojas yilet, que se montaban en unos rastrillos de tres piezas, el afeitado resultaba más cómodo y menos riesgoso. Al poco tiempo llegaron las maquinitas de piezas articuladas que cuando se giraba el mango se abrían dos placas para recibir la hoja, lo cual facilitó su uso y con ellas se lograban rasuradas más al ras –ayudadas por el uso de una piedra de alumbre que ayudaba a cicatrizar las pequeñas escoriaciones– quedando el mentón lisito, lisito, como “nalga de princesa”.

Los pelos adventicios de las fosas nasales o de las orejas se retiraban con unas pinzas para depilar mediante resueltos jalones que los sacaban con todo y raíz. La extracción de puntos negros y espinillas en el rostro era realizada con la presión de las dos uñas de los dedos pulgares y luego de esta operación se frotaba cuidadosamente la zona afectada con un algodón con alcohol para evitar alguna infección subsecuente. Los “barros” requerían de un ungüento que contuviera algún compuesto de azufre, porque en un exprimido mecánico podían quedar cicatrices permanentes que dejaban la cara con aspecto de cacahuate garapiñado.

Los zapatos se guardaban, con sus hormas respectivas, en el ropero, previamente “boleados” y para utilizarlos nuevamente sólo se les daba un trapazo rápido para devolverles el brillo. Los zapatos de charol, aquellos de auténtica piel de cerdo tratada, se limpiaban con un trapito humedecido con aceite de ricino. Para conjurar el “rugido” de los pies, se espolvoreaba una buena cantidad de talco en el interior de los “cacles”. Los niños, mientras eran pequeños, estaban exentos de tanto acicalamiento hasta que la pubertad comenzaba a liberar sus hormonas y los hedores producidos por estos cambios fisiológicos se empezaban a manifestar.

La limpieza de los dientes es una práctica muy antigua, que se registra en diversas culturas, pero en la época a la que nos venimos refiriendo y en las ciudades, los cepillos, las pastas y los enjuagues bucales comerciales ya nos habían introducido a la vida moderna. En esa misma época, en las comunidades campesinas se echaba mano de cualquier polvo abrasivo como carbonato, carbón o tequesquite, el cual se aplicaba directamente con el dedo recorriendo las arcadas dentarias y haciendo enérgicos enjuagues para desalojar los restos de comida que se depositaba entre los dientes. Unas semillas de anís o una infusión de yerbabuena mejoraban el aliento

El reúso actual de una bacinica o una vieja escupidera, asignándole otras funciones como florero, dulcera o contenedor de diversos objetos –aquello que los mamones han dado en llamar vintage– ha disipado un tanto su naturaleza escatológica y se ha agregado al mundo contemporáneo como parte de una moda que como todas, pasará rápidamente. De cualquier manera, a mi no me hace muy feliz utilizar uno de estos recipientes como tazón o contenedor de algo, porque no puedo quitar de mi cabeza su uso original.

[1] “Los limpiones”, poema completo de don Margarito Ledesma. Hay que leer también la extensa nota aclaratoria, la cual no tiene desperdicio alguno.

[2] Caldo. 2. m. Jugo vegetal, especialmente el vino, extraído de los frutos y destinado a la alimentación. U. m. en pl. La Rioja es famosa por sus caldos. Segunda acepción de la definición en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.