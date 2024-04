De aprobarse la reforma de AMLO, jueces podrían ser electos por votación, apunta Sánchez Galindo

René Sánchez Galindo (RSG), consejero adjunto de Legislación de la Presidencia de la República de México, señala que, en caso de aprobarse la iniciativa de reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en 2025 se celebraría una elección extraordinaria a fin de renovar a todas y todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial.

Quienes ocupen actualmente el cargo podrán participar en la boleta en igualdad de condiciones. Posteriormente, este proceso electoral se empatará junto con las elecciones ordinarias intermedias y presidenciales.

“Esta reforma forma parte de un paquete de iniciativas de reforma a la Constitución. Digamos que se quedó pendiente. A lo largo de este sexenio hubo complicaciones que no permitieron hacer varias reformas. Se intentó primero con una reforma legislativa que surgió del propio Poder Judicial, pero no pudo concretarse como se hubiese querido. El problema en el Poder Judicial es que están muy cerca del poder económico. Recordemos que la Cuarta Transformación se puede sintetizar en la separación del poder público del poder económico. Durante el régimen neoliberal, el poder económico se metió en la toma de decisiones de gobierno y eso no le corresponde. El poder económico debe tener su libertad, pero no tomar decisiones públicas o de gobierno”, asevera.