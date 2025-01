De aires vaticanos

Estrenó en salas Cónclave (Reino Unido-EEUU), de Edward Berger, que ya tuve ocasión de ver. A reserva de hacerlo por segunda vez (esa nueva mirada siempre imprescindible, por enriquecedora) me ha parecido una película extraordinaria, acaso de cierta levedad en dos o tres momentos que tal vez ameritaban un impacto mayor. Como ya se sabe, su argumento arranca a la muerte de un Papa, lo cual desencadena el hermético proceso de sucesión, con las aristas de los protocolos de selección –por parte del Colegio Cardenalicio– volviéndose centro de disputas, secretos e intrigas que desestabilizan no sólo a la votación, sino también, muy seriamente, los preceptos vaticanos, e incluso a pilares fundamentales de la Iglesia Católica misma. El guion –reciente ganador del Globo de Oro, desarrollado como thriller— es de Peter Straughan, adaptado de la novela homónima de Robert Harris. Desde luego voy a profundizar sobre Cónclave (es obligado), en cuanto la vea por segunda vez. Y sépase que hay un actor mexicano en ella; se trata de Carlos Diehz, en el rol de Cardenal Benítez, que a fin de cuentas resulta nuclear para el desenlace del film. De verdad vale la pena; no se la pierdan.

Por cierto, Cónclave lleva a recordar otra cinta relativa a una sucesión papal, si bien de tono ligero y más bien satírico. Se trata de Habemus Papam (2011), de Nanni Moretti, a quien ya he mencionado como uno de mis directores favoritos. En su momento recibió siete de los premios que otorga la prensa cinematográfica italiana. Tiene que ver con la relación de un apanicado Papa (Michel Piccoli), recién elegido, con el psicoterapeuta al que el Vaticano convoca para que intente ayudarlo. Sí, en efecto: algo relativamente en la línea de El discurso del Rey. Además –en cuanto a que tiene por foco otra eventual sucesión del Obispo de Roma– Los dos Papas (2019) es una película más a la que se puede regresar, a partir de la atención y el revuelo despertados por Cónclave. Dirigida por Fernando Meirelles, ilustra el encuentro del Papa Benedicto XVI (Anthony Hopkins) con el entonces Cardenal Bergoglio (Jonathan Pryce), en los días previos a la renuncia del primero a su investidura. Una reunión que los describe, los define, los revela y confronta, como preámbulo a la transición jerárquica más inesperada (y tal vez más influyente) de la Historia reciente. Una cinta apasionante, construida desde hechos documentados tanto como desde conjeturas. Según el colega Peter Debruge –de la revista Variety— “Un film espléndidamente escrito, que no quiere convertir al espectador, sino comunicar con elocuencia la importancia de dar a la gente algo en qué creer”. (Y vaya que sí: Netflix la exhibió durante el agobiante encierro de inicios de la pandemia).

En otro orden de ideas, los Critics Choice Awards, fechados para el 12 de enero, debieron suspenderse por los devastadores incendios del área de Los Ángeles. Su nueva fecha es 26 de enero, en el Barker Hangar de Santa Mónica. Por su cercanía, estos premios siempre han estado muy en la órbita del Oscar, y más este año, puesto que las nominaciones a la estatuilla van a anunciarse sólo tres días antes de la entrega de los Critics Choice. ¿Y qué tanto se parecen ambos premios en cuanto a sus candidaturas? Principalmente, hay tres rubros del Critics Choice que el Oscar no reconoce: Mejor Intérprete Joven, Mejor Ensamble Actoral y Mejor Comedia. Además, en sentido opuesto, el Oscar reconoce Mejor Sonido y Mejor Documental, no considerados por los Critics Choice Awards. También de notarse es que los Critics Choice a veces se exceden en sus nominaciones; este año, por ejemplo, son diez las candidatas a mejor película (entre ellas Nickel boys, Sing Sing, La sustancia y Wicked), y ocho a mejor dirección (colándose Jon M. Chu, Coralie Fargeat y RaMell Ross). Muchos dicen que los resultados de los Critics Choice Awards son agudos referentes de lo que se perfila al Oscar. ¿Lo serán este año? Pronto lo sabremos.

