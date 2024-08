David Picasso, entre las neurociencias y el boxeo

A los ídolos en México se les adora con devoción, sobre todo si están atravesados por alguna forma de tragedia. Muchos boxeadores consumidos por los vapores del alcohol y la vida fiera son venerados cual santos. Es difícil reconocer en esos patrones a un peleador en ascenso como David Picasso, quien hace tres días venció al armenio Azat Hovhannisyan, en el combate preliminar de la exhibición que ofreció Floyd Mayweather en la Arena Ciudad de México.

Nadie creería que ese joven de 24 años, pulcro y bien peinado, que ayer se presentó desde muy temprano en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde estudia la licenciatura en neurociencias, es el mismo boxeador que la noche del sábado batallaba entre las cuerdas para defender un campeonato plata del CMB.