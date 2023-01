Datos relevantes de educación superior, segunda parte

Cartas a Gracia

Mezquindades que, por cierto, quedarían al margen de las críticas al reconocer -como lo hiciera Luciano Concheiro Bórquez, Gracia- el crecimiento de la Tasa de Cobertura de la educación en la entidad -incremento histórico que se diera a partir de 1994- comparada con la media nacional como lo demuestran los cuadros: Puebla: Tasa de cobertura en educación superior ciclo escolar 2012-2013 a 2021-2022.En el ciclo 2021-2022, Puebla registra una tasa de cobertura en educación superior de 50.7%, 8 puntos por arriba de la media superior(nacional) y cuadro Puebla Comparativo de la Tasa de Cobertura en educación superior Nacional vs Puebla, según modalidad, Ciclo escolar 2021-2022 y 2020-2021, que integrarían con otros más, las estadísticas publicadas recientemente por la subsecretaría de educación superior del estado de Puebla. La cobertura total -enunciada en segundo término- sería resultado de la sumatoria de las modalidades escolarizada (41.2%) y no escolarizada (9.5%); modalidades que se habrían incrementado en un 2.3% y en 1.5% respecto al año anterior. Del lado contrario de la comparación, la cobertura nacional sería tan solo de un 42.5% y su incremento respecto al 2020-2021 sería tan solo de un 0.6% e incluso habría descendido en 3 décimas en la modalidad no escolarizada.

El cuadro Puebla: Variación de los estudiantes de nuevo ingreso a educación superior (profesional y posgrado) por tipo de institución, ciclo 2021-2022 vs 2020-2021. En el ciclo 2021-2022 la matrícula de primer ingreso a educación superior aumentó en 16,185 estudiantes; de estos, más de 14 mil en las IES particulares y solo 1,826 en las IES públicas. Resaltaría Gracia, tanto el incremento numérico en los tres rubros que mencionaría, producto de la inscripción en los ciclos escolares 2021-2022 y 2020-2021. Integrados por rubros de instituciones, las públicas crecerían en 1.03% al pasar de 45 737 en el ciclo escolar 2020-2021 a 47 563 (1826 más) en el 2021-2022, nuevos ingresos en ambos casos; en tanto que la Universidad Autónoma de Puebla pasaría de 20 058 el ciclo pasado a 21 453 en el actual; 3 décimas porcentuales por encima de la media (1.06%). En tanto que las Universidades Tecnológicas crecerían 1.08% (de 6 942 a 7 543 estudiantes de nuevo ingreso), las IES particulares harían lo propio en un 13.3% al pasar de 47 772 en 2020-2021 a 57 131 en el ciclo anterior, 14 359 alumnos más, aunque el rubro de escuelas normales particulares decrecería en 137 alumnas y alumnos producto de la matrícula restringida por las autoridades educativas.

En el cuadro-gráfica Puebla: índice de absorción de educación superior, ciclo escolar 2012-2013 a 2021-2022.En el ciclo 2021-2022 Puebla logró revertir la caída en el índice de absorción a educación superior. 95% de los egresados de educación media superior lograron ingresar a una institución de educación superior; recuperación que podría calificarse casi de milagrosa. La tendencia al alza de este indicador se confirmaría al revisar un cuadro en el que se mostraría la evolución que el índice de absorción (IA) que tendría en la última década, en la que habría pasado de un 88.8% en el ciclo escolar 2013-2014 al 95% en el ciclo escolar 2021-2022; en tanto el comportamiento promedio nacional se ubicaría en el año que se asumiría como base en un 83.9%, 4.9% menor que el IA de la entidad poblana y que incluso habría decrecido en 4 décimas porcentuales en el ciclo escolar precedente. La gráfica permitiría valorar el decremento que el IA tendría en la administración de Melitón Lozano y coincidente con comportamiento consecuencia de la crisis sanitaria al pasar de un 104.8% en 2018-2019 a 77.9% en el 2020-2021 con una pérdida de 26.9%. La comparación entre el último ciclo mencionado y el 2021-2022, permitiría saber que la recuperación del IA equivaldría a 17.1%, aún inferior al año de la pre-crisis sanitaria en un 9.8%.

La gráfica Tasa de abandono en educación superior (escolarizado) ciclo escolar 2012-2013 a 2021-2022.En el ciclo escolar 2021-2022 Puebla logró revertir el aumento en la tasa de abandono en educación superior que se registró durante la pandemia. Actualmente, se ubica en 7.8%; un punto porcentual por debajo de la media nacional de 8.8%; porcentaje que explicaría por sí mismo su objetivo, aunque habría que resaltar que en la década que finalizaría en 2020-2021, se ubicaría siempre por encima de la media nacional en varios puntos porcentuales hasta que alcanzaría su zenit en el ciclo 2019 2020, año en el que desertaría el 13.3% de alumnado en la localidad frente al 8.4% nacional.

Y para cerrar con la información seleccionada al arbitrio Gracia, la carta haría referencia al cuadro Puebla: Egresados de educación superior por tipo de institución, según nivel educativo, ciclo 2020-2021.En el ciclo 2021-2022 se registraron 54,085 egresados en la entidad, de los cuales 42,034 en programas de pregrado y 12,051 en programas de posgrado; 57% de los egresados de programas de pregrado corresponden a IES públicas. De ese total, corresponderían 26 020 a IES públicas; 10 360 a la benemérita y 28 065 a IES particulares. De los 54 085 egresados 12 051 (el 22.28%) correspondería a egresados de los posgrados de todas las instituciones, aunque en el caso de las IES particulares la proporción ascendería al 36.21% Gracia.