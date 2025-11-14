Darryl Brinkley es el nuevo manager de Pericos de Puebla

El norteamericano Darryl Brinkley es el nuevo manager de los Pericos de Puebla para la campaña 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Darryl Maurice Brinkley, nació el 23 de diciembre de 1968 en Stamford, Connecticut. Conoce perfectamente la Liga Mexicana de Béisbol y cuenta con 13 años de experiencia como coach y manager en distintas ligas profesionales. Su más reciente participación en la LMB fue como coach con los Toros de Tijuana.

A lo largo de su carrera, Brinkley ha desarrollado su trayectoria en nueve países diferentes, incluidos México, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Corea, Taiwán, Países Bajos, Italia y Canadá.

En Ligas Menores, ha sido coach en las organizaciones de Cincinnati Reds y Los Angeles Dodgers, mientras que como jugador militó en sucursales de Padres de San Diego, Orioles de Baltimore y Piratas de Pittsburgh.

Su primera experiencia en México se remonta a 1995, cuando vistió el jersey de los Piratas de Campeche, equipo con el que se coronó como líder de bases robadas en esa temporada. También jugó con Diablos Rojos del México, Leones de Yucatán, Toros de Tijuana y Tuneros de San Luis, sumando siete años de experiencia en la LMB.

Brinkley es miembro del Salón de la Fama de la Serie del Caribe, tras participar en cinco ediciones del clásico caribeño. En 1996, conquistó el título con los Tomateros de Culiacán, siendo reconocido como el Jugador Más Valioso del torneo.

Con esta incorporación, los Pericos de Puebla apuestan por la experiencia y disciplina de Darryl Brinkley para la próxima campaña de la Liga Mexicana de Béisbol.

