Viernes, noviembre 14, 2025
NoticiasDeportes

Darryl Brinkley es el nuevo manager de Pericos de Puebla

Leopoldo Aguilar

El norteamericano Darryl Brinkley es el nuevo manager de los Pericos de Puebla para la campaña 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Darryl Maurice Brinkley, nació el 23 de diciembre de 1968 en Stamford, Connecticut. Conoce perfectamente la Liga Mexicana de Béisbol y cuenta con 13 años de experiencia como coach y manager en distintas ligas profesionales. Su más reciente participación en la LMB fue como coach con los Toros de Tijuana.

A lo largo de su carrera, Brinkley ha desarrollado su trayectoria en nueve países diferentes, incluidos México, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Corea, Taiwán, Países Bajos, Italia y Canadá.

Consulta: Tigres Blancos Umad con boleto al Nacional de basquetbol Juvenil B

En Ligas Menores, ha sido coach en las organizaciones de Cincinnati Reds y Los Angeles Dodgers, mientras que como jugador militó en sucursales de Padres de San Diego, Orioles de Baltimore y Piratas de Pittsburgh.

Su primera experiencia en México se remonta a 1995, cuando vistió el jersey de los Piratas de Campeche, equipo con el que se coronó como líder de bases robadas en esa temporada. También jugó con Diablos Rojos del México, Leones de Yucatán, Toros de Tijuana y Tuneros de San Luis, sumando siete años de experiencia en la LMB.

Brinkley es miembro del Salón de la Fama de la Serie del Caribe, tras participar en cinco ediciones del clásico caribeño. En 1996, conquistó el título con los Tomateros de Culiacán, siendo reconocido como el Jugador Más Valioso del torneo.

Con esta incorporación, los Pericos de Puebla apuestan por la experiencia y disciplina de Darryl Brinkley para la próxima campaña de la Liga Mexicana de Béisbol.

Te podría interesar: Cierra buen año Santos Zanella Jr

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Mujer japonesa se “casa” con una identidad de IA que creó en ChatGPT

La Jornada -
Tokyo. Una mujer japonesa “se casó” con una personalidad de IA que creó en el chatbot ChatGPT. Identificada sólo como la “señora Kano”, de 32...
Internacional

En 2080 llegaremos al tope de población mundial

La Jornada -
En Naciones Unidas se estima que la población mundial es de 8 mil 200 millones de habitantes, se proyecta que crecerá a 9 mil...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Pericos es barrido por Diablos Rojos y termina la temporada para la novena verde

Leopoldo Aguilar -
Los Diablos Rojos del México derrotaron 9-3 a los Pericos de Puebla en el cuarto juego de la serie y de esta forma avanzan...

Diablos pega primero en la serie ante Pericos

Leopoldo Aguilar -
Racimo de seis carreras en el capítulo cinco y sólida salida de Brooks Hall, le dio el triunfo a los Diablos Rojos del México...

Pericos se acerca en la serie con segundo triunfo ante Campeche

Leopoldo Aguilar -
Los Pericos de Puebla derrotaron 9-2 a los Piratas de Campeche en el quinto juego de la serie y forzaron el sexto juego, destacando...

Más noticias

México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo

Leopoldo Aguilar -
México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo en el estadio de Natal, donde el arbitraje ha influido al anular dos goles...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025