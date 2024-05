Daniele Gigliogi da una lúcida mirada ensayística a la llamada ideología de la víctima

Definido como un “lúcido y brillante ensayo”, en Crítica de la víctima, el experto en literatura comparada y crítico literario Daniele Giglioli investiga “los orígenes y los síntomas de lo que podría llamarse la ideología de la víctima en la sociedad contemporánea”.

Traducido por Bernardo Moreno Carrillo, en el volumen editado por Herder (2017) el también profesor de Literatura comparada en la Universidad de Bérgamo afirma que la “víctima es el héroe de nuestro tiempo”.

Como puede leerse en el fragmento del prólogo publicado en la revista digital Ethic, Daniele Giglioli afirma que “ser víctima otorga prestigio, exige escucha, promete y fomenta reconocimiento, activa un potente generador de identidad, de derecho, de autoestima. Inmuniza contra cualquier crítica, garantiza la inocencia más allá de toda duda razonable”.

En el texto inicial, el también colaborador del periódico Corriere della Sera pregunta: “¿cómo podría la víctima ser culpable o responsable de algo? La víctima no ha hecho, le han hecho; no actúa, padece. No somos lo que hacemos, sino lo que hemos padecido, lo que podemos perder, lo que nos han quitado”.

Te podría interesar: Invitan a conocer las líneas genealógicas actuales de producción pictórica en el país.

De paso, afirma que “ya es hora de superar este paradigma paralizante que divide la sociedad en víctimas y culpables, y rediseñar una praxis, una acción del sujeto en el mundo que sea acreedora de futuro, no de pasado”.

Como el propio autor dijo en la también revista digital Filosofía&Co. “ser víctima no es opcional, pero sí puede ser algo puntual”.

En el texto escrito por Pilar G. Rodríguez aparecido el 8 de junio de 2018 en dicho sitio electrónico se indica que “la reflexión sobre la víctima, la ´mitología victimista´ y las perversas apropiaciones de ambas le ha llevado a Daniele Giglioli muchos años de trabajo y varios intentos hasta encontrar el tono adecuado a la hora de explicarlas”.

Así, en Crítica de la víctima, el también autor de los libros Tema (2001), Il pedagogo e il libertino (2002), All’ordine del giorno è il terrore (2007), Senza trauma (2011) y Stato di minorità (2015) propone que “en una época en la que todas las identidades se hallan en crisis, o son manifiestamente postizas, ser víctima da lugar a un suplemento de sí mismo”.

Asimismo, afirma que “la ideología victimista es hoy el primer disfraz de las razones de los fuertes”, a la par de que consigna que “la víctima es irresponsable, no responde de nada, no tiene necesidad de justificarse: es el sueño de cualquier tipo de poder”.

Por tanto, Daniele Giglioli propone que “para reaccionar contra ese malestar se necesita una crítica de la víctima. La crítica presupone siempre –inevitablemente– cierto grado de crueldad. El objetivo polémico no lo constituyen aquí, como es obvio, las víctimas reales, sino más bien la transformación del imaginario de la víctima en un instrumentum regni y en el estigma de impotencia e irresponsabilidad que este deja en los dominados”.

El ensayo Crítica de la víctima está disponible en el sitio electrónico de la editorial Herder México –https://herder.com.mx/– y parte del prólogo puede leerse en https://ethic.es/2019/07/critica-victima-daniele-giglioli/