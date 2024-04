Al lado de Daniel Ortega, Horacio Franco llenó de música barroca el festival Pasión

Al politizar somos muy barrocos, afirmó el reconocido flautista Horacio Franco tras concluir el concierto Las tres caras del barroco en el que dio un repaso de la música barroca inglesa, francesa e italiana que, pese a su distancia geográfica y temporal, resuena en la sociedad mexicana debido al “maravilloso mestizaje”.

Al lado del también reconocido clavecinista Daniel Ortega, el profesor y director de orquesta reconocido como uno de los más grandes instrumentistas del mundo por su excepcional ejecución de la flauta de pico se presentó en Puebla en el marco de la edición 16 del festival de música sacra Pasión.

Desde temprana hora los seguidores de Horacio Franco en Puebla hicieron la acostumbrada fila para ingresar al Teatro de la Ciudad. Por fin, en punto de las 19 horas de este miércoles 3 de abril las puertas se abrieron y empezaron a llenarse las butacas, un cuarto de ellas “reservadas” para un público que no fue especificado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, coorganizador del festival al lado de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Presentados por la curadora de Pasión Dalila Franco, Ortega y Franco comenzaron con la potente y poética interpretación de composiciones de Antonio Vivaldi, George Friederich Händel, Nicola Matteis, Jacques Duphly, Louis-Antoine Dornel y Charles Dieupart, que trasladaron a los escuchas a los siglos XVII y XVIII y sus tiempos barrocos.

Sin la acostumbrada interacción de Horacio Franco con el público, pues entre obra y obra es usual que presente las piezas y hable del contexto, el autor y las resonancias de esa música con la actualidad, fueron interpretadas una a una las composiciones apenas interrumpidas por los aplausos del público.

De éstas, destacó el solo ofrecido por el flautista de la sonata N.11 Opus II de Vivaldi, la cual dijo es una adaptación de una obra para violín pues no fue hecha para flauta dulce, de la cual es interprete desde hace décadas.

También resaltó la obra interpretada por el también musicólogo y etnomusicólogo Daniel Ortega escrita por Jacques Duphly, un reconocido clavecinista, “un coloso que tiene un repertorio que en siete vidas, si –Daniel- fuera gato y tuviera siete vidas, no podría acabar de interpretar nunca”, como destacó el propio Franco.

Tras hora y media de concierto, de pura música barroca, Horacio Franco señaló que era un “orgullo” el estar en un festival como este que, con sus 16 ediciones, “es un festival que debe quedarse para siempre”.

Mencionó que al coincidir con la Semana Santa católica y el periodo vacacional, el festival permite que el público pueda acercarse a este tipo de música y al arte que no es ajeno “a la arquitectura de esta ciudad, de este estado, ni de los mexicanos”.

“Con esta curaduría de Dalila Franco, -el festival- expone muchos géneros de música que acaba con música virreinal que nosotros no tocamos, porque no hay música virreinal escrita por compositores adscritos a ninguna capilla, iglesia o catedral que sea instrumental pues toda la música es vocal, y no tenemos este repertorio”, explicó Franco, acostumbrado a compartir sus conocimientos.