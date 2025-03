Dan plaza de la UPN a exfuncionario marinista, director de Transparencia de la SEP

Sin experiencia docente ni estudios de doctorado, Gabriel Guerrero Monter, exdirector Jurídico y de Transparencia de la Secretaría de Educación de Puebla, SEP, obtuvo recientemente la plaza Titular B tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), una de las más cotizadas, reservadas para académicos con prestigio nacional que, además, sean autores de libros de texto destacados en el país y con experiencia de medio lustro como profesor de posgrado.

A Gabriel Guerrero, jefe de la Coordinación de Asesores del Gobierno del estado y titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UDAPI) de la Oficina de la Gubernatura en 2007, se le recuerda por reservar expedientes y resistirse a transparentar los gastos del entonces gobernador Mario Marín Torres, así como los contratos de publicidad —para limpiar su imagen en el caso de detención y tortura de la periodista Lydia Cacho—, montos que hasta el día de hoy se desconocen.

Monter que llegó a la Secretaría de Educación en 2023 con el equipo de la titular de la SEP Isabel Merlo Talavera, ha sido acusado por profesores e investigadores de la UPN, de obstruir la convocatoria a Concurso de Oposición para que las plazas fueran asignadas a profesores, conforme a normatividad del Decreto de Creación y del reglamento Interior de Trabajo de Personal académico de la UPN.

De acuerdo con el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), Gabriel Guerrero Monter ahora tiene una plaza tiempo Completo Titular “B” clave presupuestal 077439E921500.0823116 en la UPN Unidad 212 de Teziutlán.

Ha trascendido que la plaza estaba vacante desde hace siete años y que no estaba contemplada a concurso porque estaba en litigio —-pertenecía al investigador David Mc Gregor Lara luego de fuera cesado—-. Sin embargo, fue transferida al exfuncionario marinista en total discreción.

La UPN saqueada y víctima del “huachicol de plazas”

Luego que la comunidad académica del UPN conociera esta nueva adscripción, profesores e investigadores han señalado a la figura de Guerrero Monter como el más acabado ejemplo de corrupción y tráfico de las plazas académicas de la UPN asignadas a personas que no cuentan con el perfil requerido.

Y es que la plaza otorgada en diciembre de 2024, con la venia de Jorge Trejo Carmona en ese momento Director General de administración y Estefan Chidiac Secretario de Educación, le fue asignada aunque no cuenta con el grado de doctorado y no cuenta con la experiencia de cinco años en enseñanza en la educación superior, tampoco con investigaciones ampliamente conocidas en el medio a nivel nacional, ni la publicación de cuando menos de un libro de texto conocido requerido en el ámbito académico del país; además de no haber sido responsable directo de la formulación de planes y programas de estudio a nivel licenciatura y/o postgrado, como establece el Reglamento Interior de trabajo de personal académico de la UPN entre sus requisitos.

Otra irregularidad es que Gabriel Guerrero Monter —quien ya se asume como profesor investigador Titular B Tiempo Completo—- fue adscrito para desempeñarse en la Dirección de Formación Docente de la Subsecretaría de Educación Superior aunque la plaza no corresponde a esa área, pues debería estar frente a grupo y realizando actividades de investigación y difusión en la educación superior.

Desde que Guerrero Monter dejó la Dirección Jurídica y de Transparencia de la SEP no ha abandonado las oficinas que ocupaba y despacha en una sala de juntas. Personal de Transparencia de la dependencia consultada refirió a este medio que el funcionario aún asesora en asuntos contenciosos al nuevo director general Jurídico y de Transparencia Iván García Pérez.

Desde que le fue asignada la plaza, nunca se ha presentado al lugar de adscripción que reporta el SIGED.

De acuerdo con escritos de académicos que han solicitado la intervención de autoridades para la emisión de una convocatoria-concurso de oposición de plazas académicas UPN 211 Puebla, Guerrero Monter fue cercano y apoyó al grupo encabezado por Pedro Valdés Martínez, exdirector de UPN 211 y exdelegado sindical de la UPN 211 y Javier Mauleon Montero (actual director de la UPN 211) , Ofelia Cruz Pineda (exsubdirectora académica de la UPN), Marco Antonio del Castillo (exdirector de educación básica de la SEP), Andrés Bravo y Rojas (exdirector de UPN) señalados por tráfico de plazas vacantes.

Gabriel Guerrero Monter ha sido señalado directamente de obstruir el concurso de oposición en la asignación de más de 39 plazas académicas pues la convocatoria fue obstaculizada permanentemente desde la Dirección General Jurídica a su cargo.