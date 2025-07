Dan de baja a mil 600 concesionarios; no circulaban desde hace 18 años y otros habían fallecido: SMT

Al menos mil 600 de las 34 mil concesiones del transporte público con registro en el estado de Puebla fueron dados de baja, debido a que las placas estaban en depósito desde hace 18 años y porque algunos permisionarios ya habían fallecido.

Así lo reveló la secretaria de Movilidad y Transporte (SMT), Silvia Tanús Osorio, durante la rueda de prensa de este martes, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, donde afirmó que después de la revista vehicular podría reducir el número de concesiones hasta en un 50 por ciento.

“El mes pasado dimos de baja mil 600 concesiones que estaban depositadas, la ley dice que solo puede ser por dos meses, pero teníamos placas desde hace 18 años, había algunas con nombres de personas muertas”, informó.

Incluso, la funcionaria estatal aseveró que de las 34 mil concesiones solo estarían operando realmente la mitad.

Silvia Tanús dijo que las concesiones que queden inhabilitadas podrían otorgarse a otros interesados que cumplan con los requisitos y quieran invertir en unidades de transporte público.

En ese sentido, negó que el gobierno del estado busque acabar con los transportistas; por el contrario, afirmó que la intención es ayudar a este gremio y a la ciudadanía a tener un mejor servicio.

“El transporte público que tenemos en Puebla nos da vergüenza a muchos, y no lo merecemos los poblanos; nos dijeron que iba a costar trabajo, no es fácil, pero ya logramos la revista vehicular”, resaltó.

La secretaria de Movilidad y Transporte admitió que ante tanta concesión sin utilizar “uno piensa mal, por qué se guardaron tanto tiempo, y para que no haya tentaciones se finiquitaron”.

Explicó que estas placas no son “piratas” ni “fantasmas”, pues se encuentran en regla; no obstante, comentó que la Ley del Transporte dice que, si alguien no puede seguir operando su concesión, puede depositarla en la dependencia por sólo dos meses, pero no por casi dos décadas.

Para evitar reclamaciones, informó que la Secretaría de Movilidad y Transporte mandó un oficio avisando a los concesionarios que tenían 10 días hábiles para manifestar lo que a su derecho conviniera.

En respuesta, mencionó que solo tres o cuatro personas dijeron que no quieran seguir trabajando y estaban de acuerdo de que se declararan finiquitadas, para evitar créditos fiscales.

Solo mil 743 vehículos han acudido a la revista vehicular

A dos semanas del arranque del programa Revista Vehicular 2025, Silvia Tanús reveló que únicamente mil 743 de 34 mil vehículos han acudido a la inspección que tiene por objetivo regular el servicio de transporte público en Puebla.

A la par, comentó que se inició la entrega de nuevas placas al transporte colectivo y taxi, a fin de reforzar la certeza jurídica, el control administrativo y la seguridad para usuarios y operadores.

Más allá de ello, dijo que no solo se busca cumplir con la ley, sino combatir el transporte irregular que pone en riesgo la integridad de los pasajeros, pues se identifican las unidades “piratas”.

En Puebla, dijo que se instalarán 38 módulos al interior del estado para la inspección vehicular, a fin de no dejar al último esta obligación.

A partir del 21 de abril, anticipó que estarán en las localidades de Venustiano Carranza y Xicotepec, y el calendario del resto de los municipios podrá consultarse en la página oficial de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Tanús Osorio resaltó que los permisionarios que no cumplan con los requisitos en una primera visita, pueden volver a asistir sin necesidad de volver a pagar el procedimiento.

En 12 años proliferó la anarquía: Armenta

Finalmente, el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que, como resultado de la falta de la revista vehicular, “desde hace 12 años hay proliferación, anarquía y caos en el transporte público en Puebla”.

El mandatario estatal destacó que la revista vehicular implica orden y seguridad, para ofrecer un servicio digno a los usuarios.

Aclaró que no está en contra de ninguna organización social, en alusión a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, que en las últimas semanas ha encabezado una serie de protestas en demanda de que dejen circular sus unidades de transporte público, que carecen de permisos.

En este caso, remató: “Somos amigos de los poblanos, no de los delincuentes ni de los que se disfrazan de empresarios para hacer cosas incorrectas”.