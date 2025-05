Damián Momox, Elena López, Irene Nava, Dulce García, Isabel Romero y Gabriel Amador van por la dirigencia del SNTSS

Hasta el momento son seis los aspirantes inscritos, con sus respectivas planillas, para contender por la Secretaría General de la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

El viernes se apuntaron los tres primeros: Damián Momox Sánchez, María Elena López de la Vega e Irene Nava Rodríguez, de Movimiento Sindical, Círculo Blanco– IMSSPIRANDO y de la Planilla Auténtico Sindicalismo (PAS), respectivamente.

En tanto, el sábado se inscribieron Dulce Carolina García Juárez, Isabel Romero Bedolla y Gabriel Amador, de las planillas Prosperidad Laboral, Identidad Sindical y Oro Colibrí, respectivamente.

Momox Sánchez, quien labora como enfermero, fue el primero en registrarse e indicó que se necesita un Comité Ejecutivo que entienda que el sindicato no es un negocio, ni un lugar para servirse.

“Es un lugar donde durante seis años quienes estemos acá sirviendo tenemos que entender que servirle a los demás se tiene que convertir en un privilegio para el que sirve”, dijo desde un templete instalado en la 4 sur, mientras cientos de trabajadores uniformados con playera verde, color que identifica a Movimiento Sindical, le coreaban al mismo tiempo “secretario, secretario” y ondeaban banderines.

Después de su discurso se trasladó a la Unidad de Medicina Familiar número 57, donde actualmente labora, para arrancar campaña.

A las 11 de la mañana arribó la estomatóloga María Elena López, acompañada de simpatizantes ataviados de color blanco, sonando silbatos, con globos y bengalas de humo blanco y morado.

Tras inscribirse, manifestó que se necesitan revisiones de plantillas laborales, condiciones dignas para trabajar y respeto a los derechos de los sindicalizados.

“Nuestro proyecto es claro y firme: rescatar nuestra infraestructura sindical. Cada espacio, cada recurso debe servir a los trabajadores… Acciones concretas para mejorar condiciones laborales, trasparencia absoluta, rendición de cuentas claras y la oportunidad de que todos accedamos a una propuesta de trabajo para nuestros hijos o familiares”.

Cabe decir que la médico pediatra Elda Cuesta, quien encabeza el movimiento IMSSPIRANDO se unió a la planilla de María Elena López, está última inició campaña en la Unidad Médico Familiar 2, en la cual trabaja.

La tercera que se inscribió fue la Planilla del Auténtico Sindicalismo (PAS), que lleva a la química Irene Nava Rodríguez como aspirante a la secretaría general; ella actualmente labora en el Hospital de Traumatología y Ortopedia, como responsable del área de Bacteriología

Entre sus propuestas están: promover un sindicato más humano y transparente, así como pugnar por derechos que beneficien no solo a los trabajadores, sino también a sus familias.

En tanto, el sábado acudió ante la Comisión Electoral la enfermera Dulce Carolina García Juárez, de la planilla Oro Colibrí; dijo que la principal propuesta se centra en pugnar por jornadas justas, así como frenar el acoso laboral y sexual.

De llegar a la dirigencia sindical, indicó que la gestión se basará en no robar, no mentir y no traicionar, para terminar con las malas prácticas en el SNTSS donde las plazas y créditos se han vendido.

Otra más fue la de Oro Colibrí, que impulsa a Gabriel Amador López, auxiliar de enfermería en salud pública, quien prometió realizar trabajo en campo para conocer de primera mano los problemas de los sindicalizados y ahí mismo resolverlos.

También dijo que enfrentará el persistente problema de hostigamiento laboral en el Seguro Social.

La sexta planilla que se inscribió fue la de Identidad Sindical, de la trabajadora social Isabel Romero Bedolla, quien en 2019 contendió por la dirigencia del SNTSS.

Destacó que cuenta con experiencia para promover mejores condiciones laborales y emprender una férrea defensa de los derechos de los sindicalizados.

Actualmente la sección 1 del SNTSS cuenta con más de 14 mil agremiados, los cuales el 4 de junio elegirán al nuevo Comité Ejecutivo y a 200 delegados.

