Cumple 42 días la huelga de sindicalizados del Nacional Monte de Piedad

Tehuacán. Al cumplirse 42 días del inicio de la huelga del Nacional Monte de Piedad, aún no hay avance en las negociaciones y los trabajadores sindicalizados siguen en guardia en las instalaciones de la empresa que, en Tehuacán, se ubican en la avenida Independencia poniente. Enrique Márquez Franco, delegado sindical en esta ciudad expuso que este 14 de noviembre se decidirá en votación sindical si se legitima la huelga, de ser así el 17 esperan una negociación con la empresa en busca de lograr acuerdos.

Márquez Franco confió en que la mayoría de los trabajadores votarán a favor de la huelga, dado que se trata de una lucha por la defensa de sus derechos laborales, por lo cual expuso que difícilmente alguien se negaría a esa defensa.

Reconoció el apoyo que en esta ciudad han recibido del Sindicato de Telefonistas, cuyos integrantes se han acercado para expresarles su solidaridad, gestos que como huelguistas valoran porque se mantienen en guardia las 24 horas del día.

Subrayó que en todo le país son mil 600 trabajadores los que se mantienen en huelga distribuidos en 300 sucursales de la empresa; en esta ciudad son pocos los sindicalizados, pero por ser una movilización sindical nacional realizan sus guardias correspondientes frente a las instalaciones.

Confió en que antes de que concluya el mes se logre un buen arreglo con la empresa, no solo por el bien de los trabajadores y la firma, sino también por todos los clientes que están a la espera de poder recuperar sus artículos empeñados.

Señaló que son los clientes la parte más afectada, porque mientras se mantenga cerrada la empresa su adeudo crece y debe pagar en lo posterior más dinero del que tenía contemplado, por lo cual reiteró su deseo de que en breve se puedan reabrir las puertas del Nacional Monte de Piedad tanto en Tehuacán como en el resto de las sucursales.

Los últimos días han sido difíciles para los trabajadores en huelga debido a las bajas temperaturas registradas en Tehuacán; sin embargo, su representante sindical mencionó que la ciudadanía también ha dado muestras de solidaridad llevándoles alimentos lo que les da fuerzas para continuar.

