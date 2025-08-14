El narcotráfico y grupos de impunidad en México, temas a debatir en la próxima Cumbre de Premios Nobel de la Paz: Rigoberta Menchú

El narcotráfico y los grupos que operan en la impunidad serán objeto de análisis en la próxima Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, programada para septiembre en Monterrey, según lo adelantó la activista indígena defensora de los Derechos Humanos Rigoberta Menchú Tum.

De visita este jueves en San Andrés Cholula para poner en marcha el nuevo “Clúster de Cultura y Arte del Estado de Puebla”, la Premio Nobel de la Paz 1992, enfatizó que estos temas serán abordados desde una perspectiva jurídica, lo que permitirá identificar las fuerzas que gozan de impunidad y utilizan la violencia como instrumento de poder.

Cauta, Menchú no emitió opiniones personales sobre el narcotráfico, debido a que apenas hace quince días obtuvo la nacionalidad mexicana, y como tal, consideró prudente abstenerse de juicios directos sobre una problemática que requiere análisis a fondo. Sin embargo, sostuvo que su formación autodidacta en Derecho permitirá centrar el debate sobre los delitos y las estructuras que contribuyen a perpetuar el ciclo de violencia y desconfianza ciudadana en México.

“En México vamos a reconocer situaciones concretas; como autodidacta del Derecho, creo que esta disciplina pone luz sobre los delitos y sobre quiénes detentan poder y violencia como fin propio”, expresó.

Durante una entrevista que concedió acompañada de la alcaldesa Guadalupe Cuatle Torres, la activista anticipó que el foro ofrecerá diagnósticos claros sobre las estructuras que deben ser combatidas, apostando por una ciudadanía más informada y confiada en la justicia.

Menchú puntualizó que, aunque México enfrenta retos similares a los de otras naciones, especialmente en materia de violencia y crimen organizado, por lo que refirió que la educación, la conciencia social y el fortalecimiento de la confianza pública son claves para erradicar dichas problemáticas.

Los mexicanos tienen la obligación de apoyar el arribo de una mujer a la presidencia

En otra vertiente, la Nobel guatemalteca sostuvo que los mexicanos tienen la obligación de apoyar la llegada de una mujer a la presidencia, considerando que ese hecho dignifica la lucha femenina por mayor visibilidad y reconocimiento en los espacios públicos. Subrayó que México, a diferencia de sus vecinos latinoamericanos, destaca por su estabilidad política y su riqueza cultural, cualidades que deben ser defendidas y promovidas activamente.

Menchú remarcó el deber social de sumarse a toda causa que promueva el progreso nacional y la equidad, y celebró el liderazgo de figuras como Claudia Sheinbaum. “Un país estable y una mujer en la presidencia son símbolos que deben unirnos como mexicanos”, reiteró.

La visita de Rigoberta Menchú a San Andrés Cholula se enmarcó en la inauguración del Clúster de Cultura del Estado de Puebla, una iniciativa estatal anclada en el municipio y que refuerza su llamado a la participación ciudadana y a la defensa de los derechos humanos.

En el evento, celebrado en el Museo Regional de Cholula, participaron los secretarios de Desarrollo Económico y Turismo, Víctor Gabriel Chedraui; la secretaria de Cultura, Alejandra Pacheco: y la alcaldesa local, Guadalupe Cuautle Torres.