Retraso en entrega de recursos de Cultura en casa causa endeudamiento y desconfianza hacia instituciones, señalan creadores

A casi un mes de haber sido publicados los resultados, los cuales se dieron a conocer de manera pública sin mantener contacto con los más de 100 artistas seleccionados, siguen sin ser entregados los recursos de la convocatoria Cultura en casa, del programa federal Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC), lo que ha causado no sólo el retraso de los proyectos artísticos, sino el endeudamiento, la desazón y la desconfianza de los creadores hacia las instituciones de cultura.

A unos días de la entrega del segundo reporte según el cronograma publicado en la misma convocatoria, creadores piden que la Secretaría de Cultura (SC) estatal y su titular Sergio de la Luz Vergara Berdejo entreguen los 30 mil pesos que recibiría cada uno de los seleccionados en las categorías agentes culturales con discapacidad, artes plásticas, letras, danza, música, teatro, espacios culturales independientes y cine, radio y medios audiovisuales.

En entrevistas por separado, tres de los creadores y gestores seleccionados, todos con una reconocida trayectoria y merecedores de varios premios y becas a nivel nacional e internacional, señalaron que la actual exigencia gira en torno a que la SC entregue no sólo los recursos, sino que les atienda de manera personal y cercana, pues no ha habido un acercamiento formal por parte de la dependencia estatal.

De manera anónima, recordaron que desde el inicio no hubo un acercamiento administrativo formal para informar los resultados de la convocatoria. En su lugar, solo fueron publicados los resultados el 8 de octubre y el cronograma que pidió entregar el primer avance el 15 de octubre, el segundo avance el 15 de noviembre, así como el reporte final y la entrega del producto con fecha límite el 9 de diciembre.

“Han pasado los días, han ido avanzando, y los artistas pensando que tenemos un recurso en proximidad, generamos una agenda y e hicimos compromisos con proveedores e instituciones, ahora se vuelve entonces complicado porque aparte de tropezarse esa agenda, empiezan los pagos y a contratar deudas en una dinámica de endeudamiento interpersonal y con proveedores”, refirió uno de los artistas afectados.

Cuentan que algunos han optado por hablar casi de manera diaria a las oficinas de la SC, en particular a su dirección general de Vinculación Cultural, obteniendo como respuesta un cansado “no tenemos idea”, lo que deja ver una falta de profesionalismo, legitimidad y transparencia en el área.

Uno de los afectados refirió que este tipo de convocatorias parecen haber sido planeadas con recursos etiquetados, para que estos puedan ser entregado a tiempo, por lo que es alarmante que no se cumpla el compromiso. “Todo lo programamos en nuestro caso para que las cosas pudieran funcionar y no tengamos limitaciones. En este caso, al no salir ese recurso, nosotros hemos tenido que cubrir los montos y recurrir a utilizar algún crédito, que causa intereses y deudas”.

Esta informalidad, confía el otro, agudiza el “divorcio” entre los creadores, los espacios independientes y las instituciones. A nivel cultural, entonces, surge la desvinculación y una desarticulación entre dichos entes.

Incluso, como notó el tercer entrevistado, el retraso en la entrega de los recursos de la convocatoria Cultura en casa provoca que su nombre y su trayectoria queden en entredicho, lo mismo que el nombre de la SC.

“Se está quedando a nombre de la secretaría. Todo está a mi palabra y a nombre la secretaría, pero yo estoy dando mi cara por ella… Haré lo que tenga que hacer para lograr mi pago, porque esta mi nombre de por medio y la confianza de la gente que ha trabajado conmigo”, sentenció.

Compararon que, en otras convocatorias emitidas por instituciones públicas o privadas, no ha existido esta problemática, sino que la dinámica ha sido la del cumplimiento por ambas partes, pues se está en el entendimiento que se comparte un objetivo: el crear cultura y conocimiento con proyectos que aterrizan a nivel social.

Incluso, confiaron que de haber resultado bien la convocatoria, su emisión significaba para los artistas la oportunidad de seguir trabajando, usando todos los recursos para la gestión, la producción y la puesta en marcha de los proyectos, sobre todo en las circunstancias actuales.

Estimaron que el retraso en la entrega de los recursos puede deberse a varios factores que aquejan a la SC: a los cambios de estafeta política que ha habido en los últimos tiempos, a la falta de articulación en las instituciones e incluso al desinterés por gestionar y dar seguimiento a las convocatorias de este tipo. De paso, notaron que hay una apatía por parte de los creadores mismos para exigir que el trato hacia ellos sea de respeto y con formalidad, para que esta sea de ida y vuelta.

Por tanto, la principal exigencia es que la SC establezca una comunicación pronta con los seleccionados de Cultura en Casa para que dé una fecha de cuándo podría ser entregado el recurso de 30 mil pesos a los cuales cada uno se hizo acreedor, pues de no hacerlo “hay discrepancia e incongruencia entre lo que el artista da y lo que recibe, dejándolo en un limbo creativo y de gestión”, a la par de que entorpece su dinámica y acción en plena contingencia por el Covid-19.