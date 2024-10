Según Linda Manzanilla, en el artículo “Las Cuevas en el mundo mesoamericano”, publicado en la revista Ciencias de la UNAM, para “los pueblos prehispánicos las cuevas tuvieron una pluralidad de significados: refugio, sitio de habitación, boca o vientre de la tierra, inframundo, espacio fantástico, morada de los dioses del agua y los de la muerte, recinto funerario, lugar de ritos de linaje y de pasaje, observatorio astronómico, cantera”. Como se ve, su importancia fue fundamental para los pueblos mesoamericanos y tenemos suficiente evidencia de su uso constante, con independencia de que hubieran construido sus versiones de cerro y cueva en las ciudades con la erección de edificios (comúnmente denominados pirámides) y templos, entradas al inframundo. Esto es que, aunque los cultos se hubieran diversificado hasta llegar a establecerse en las zonas ceremoniales de las ciudades e incluso en los barrios habitacionales de las elites y de la población del común, las cuevas siguieron formando parte de la vida cotidiana de las comunidades. “Varios mitos -continúa Manzanilla- refieren la creación del Sol y de la Luna haciéndolos surgir de una cueva. En otros, la humanidad completa o ciertos grupos (por ejemplo, las siete tribus de Chicomóztoc) emergieron del interior de la tierra. Los alimentos mismos fueron obtenidos del mundo subterráneo cuando Quetzalcóatl robó el maíz a las hormigas. (…) Las cuevas fueron lugares de culto, desde el Formativo hasta el Posclásico (2200 a. C. – 1500 d. C). En las faldas del volcán Iztaccíhuatl que bordea la Cuenca de México por el Este, Carlos Navarrete exploró la Cueva de Calucan. De su estudio se concluye que el sitio tuvo un carácter religioso, relacionado con el culto al Dios Tláloc de la lluvia y agua. Se obtuvieron materiales formativos, clásicos y posclásicos, lo que implica una muy larga tradición religiosa. Actualmente en el interior de la cueva hay un pequeño manantial junto al cual se han hallado sahumerios”. En efecto, en el presente, sigue siendo espacio de culto, morada de entidades como el “señor del monte” y espacio liminar que permite realizar ritos de paso.

A cuento de esta relación diversa de los mesoamericanos con las cuevas, los lechos rocosos y los túneles, recientemente las y los arqueólogos Vera Tiesler, Gloria Hernández-Bolio, Patricia Quintana, Inés Zazueta de la Toba, Rocío Albarrán Reyes, Jakob Sedig, David Reich, Keith Prufer, Lilian Corzo y Mara A. Reyes presentaron el artículo “Conociendo a las mujeres y niños de la Cueva 2 de Ixkun, El Petén, Guatemala: Estudios interdisciplinares de su vida, muerte y acomodo ritual” incluido en la revista The Mayanist (2024). En él, nos hablan de estudios diversos aplicados a las osamentas de numerosas mujeres en edad adulta y algunos niños y niñas encontrados en un sistema de cuevas aledaño a la ciudad prehispánica de Ixkun, en el noroeste del Petén guatemalteco y que tuvo su periodo de apogeo en el Clásico tardío (600- 900 dE). La ciudad tuvo relevancia en la región y es famosa por contar con la estela más grande encontrada -mide unos tres metros de altura-. Y, hay que decirlo, también resulta un atractivo turístico -y para los saqueadores-, este sistema de cuevas y grutas, repletos de estalactitas y estalagmitas. Por lo mismo, se solicitó a las autoridades que se realizaran levantamientos arqueológicos en el lugar, “directamente a cargo del Arqueólogo Gendry R. Valle y su equipo, supervisado por el Arqueólogo Jorge Chocón -según se consigna en el artículo-. La cueva fue explorada por el Atlas entre 2011 y 2016, efectuando extensos trabajos de registro esquelético que se desarrollaron alrededor de una retícula que permitió la extracción de las osamentas de la manera más ordenada posible, debido a lo difícil del contexto lodoso de la cueva”. De estos resultados, Tiesler y sus colegas hicieron los análisis que comentamos. “La mayoría de los cuerpos, aunque perturbados, yacían en su fondo dentro de un volumen lodoso, articulados y semi-completos al fondo. Entre las dos cámaras exploradas, de proporciones limitadas, la segunda era la más profunda y aquella de más difícil acceso. El estudio integral que seguidamente presentamos incluye luces desde la labor (bio) arqueológica, histológica, isotópica y paleogenómica. Ofrecemos primeramente una descripción general de los conjuntos mortuorios que conforman las Cámaras 1 y 2 de la Cueva Este 2 de Ixkun, ubicada en su núcleo urbano. Referiremos aspectos cronológicos, deposicionales y tafonómicos, demográficos y de condiciones de vida, patrones culturales en vida y las evidencias de violencia a la que acaso habían sido sometidos y finalizamos con unas reflexiones sobre los potenciales motivos y ritos que originaron ese contexto hace mil quinientos años”. De este estudio surgieron varias conclusiones interesantes que detallaré a continuación. Pero antes, hago notar la relevancia de un estudio de esta naturaleza que es claramente interdisciplinario, como suele suceder cuando se estudian restos antiguos.

Los resultados duros pueden encontrarse en el artículo del que he marcado el enlace líneas arriba y que es de libre acceso. En este espacio, compartiré algunas de las particularidades tratadas de forma más sincrética. Destaca el uso mortuorio que se le otorgó a estas cuevas de Ixkun y, aunque como ellos mismos señalan, todavía queda mucho por decir con respecto al uso funerario de cuevas en el ámbito mesoamericano, en este caso en particular existen condiciones sumamente interesantes. Al realizar los estudios de las osamentas, determinaron que se trata, como dijimos, de mujeres en edad adulta y niñas y niños y con relación de parentezco materno; los varones, que podrían considerarse por lo mismo, los padres, no se encuentran en esos sistemas funerarios. ¿Acaso están en otras cuevas? ¿O se trata de enterramientos relacionados con el género y el parto? ¿La falta de varones estuvo determinada porque fueron ocupados en rituales sacrificiales en otros lugares? Los restos encontrados no presentan trazas de violencia y fueron depositados -generalmente arrastrados hacia el interior y colocados en el lodo- en las cuevas en tiempos diferentes -con espacios de años e incluso décadas- por lo que se descarta que fueran resultado de un sacrificio masivo. Es de notar, según las y los autores, la falta de cuidado funerario, es decir, fueron arrastrados y dejados ahí, por lo que se preguntan cuáles habrían sido las motivaciones para utilizar el espacio. “Por lo pronto, la información genética -se detalla en el artículo-, más aquella de sus contornos cefálicos mayormente naturales, nos hace pensar en que se trata de segmentos de familias foráneas, quizá recién llegadas a Ixkun a inicios del Clásico tardío y antes de que se diera el auge poblacional que gozaría ese centro durante el Clásico Tardío”. Quizá por ser foráneos, encontraron o les fue asignado el sistema de cuevas para disponer de sus muertos. Pero, resulta interesante que sólo se tratara de mujeres adultas y de sus hijos. El espacio funerario elegido, fue reutilizado constantemente, es decir, cada que moría alguien, simplemente lo llevaban al mismo sitio y alteraban la disposición de los cuerpos anteriormente depositiados, de ahí que hagan notar el poco cuidado sepulcral que tenían.

Las y los autores del artículo concluyen que “las prácticas mortuorias relacionadas con los «lugares ocultos» pasan por muchos y muy diversos trayectos de uso y reutilización si bien se rigen bajo una mentalidad compartida que enfatiza el rol liminal de las cuevas y su ubicación dentro del esquema cósmico mesoamericano. En este contexto, nuestros resultados invitan a matizar y contextualizar aún más las generalizaciones sobre los espacios cavernosos mayas y subrayan la necesidad de aplicar técnicas más precisas en la recuperación y el análisis de los depósitos humanos contenidos en esos sagrados accesos al inframundo”. Además, considero que es fundamental entender que las prácticas vistas en estas cuevas son muy diferentes a las que encontramos en otros espacios, por lo que no podemos generalizar las costumbres funerarias en Mesoamérica, ni en el tiempo ni en el espacio; es decir, es menester contemplar las prácticas culturales a nivel local y regional y escapar constantemente a la necesidad que tenemos como científicos de elaborar verdades universales que puedan explicar todos los fenómenos del mundo. Aquí encontramos un rompecabezas complejo que nos da más preguntas que respuestas, pero tal condición nos abre las puertas a visualizar estos fenómenos desde sus particularidades, lo que los hace únicos, en contraste con la generalidad. Como vemos, hay mucho todavía que conocer, explorar, analizar y desentrañar de los pueblos mesoamericanos y de sus expresiones.

