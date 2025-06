Cuestiónenlo todo, todo…

Las jóvenes misioneras Barnes y Paxton (Sophie Thatcher y Chloe East) -mormonas- están por concluir sus citas del día, en busca de nuevos fieles. Ya sólo les queda visitar al otoñal Mr. Reed (Hugh Grant), a cuya puerta llaman, bajo la lluvia. El tipo, muy amable, las hace pasar, después de asegurarles que dentro está otra mujer, su esposa, lo cual salda uno de los requisitos de la congregación. Ya en la sala, sin que la esposa aparezca, las “hermanas” Barnes y Paxton intentan iniciar su plática de convencimiento. Pero es Reed quien, casi de inmediato, toma la iniciativa. Las chicas se encuentran con alguien que no sólo ha estudiado a los mormones, sino que, de hecho, conoce a profundidad prácticamente todas las religiones. Tanto así que, amable siempre -aunque crecientemente enigmático- Reed trastoca en agudo investigador, acorralando a Barnes y Paxton con preguntas, metáforas y símiles “probatorios” que ponen estricta duda a la validez histórica y teológica de cualquier religión, incluidas las principales e “incuestionables”. Cada vez más incómodas, e incluso más y más atemorizadas, las jóvenes buscan retirarse, pero encuentran tanto que ahí no hay señal telefónica, como que la puerta principal está herméticamente cerrada. Reed les comenta que ni siquiera él puede abrirla, debido a un latoso temporizador. “Pero pueden salir por atrás, si lo desean”, las tranquiliza. Las opciones son dos puertas: una a la que el hombre rotula Fe, o a través de otra a la que designa Escepticismo, en acuerdo con las dudas que ha venido sembrando en las hermanas durante la plática previa. A partir de eso, Barnes y Paxton comprenden (ya sin dudas) que están en una situación de vida o muerte, frente a alguien brillante, desquiciado e impredecible en dosis iguales. Y esto es tan sólo el primer acto; lo que falta discurrirá por rumbos a ratos inesperados, a ratos predecibles, de mayor y menor fortuna, no siempre para bien.

Todo lo anterior corresponde a Hereje (Heretic), escrita y dirigida por Scott Beck y Bryan Woods, en la vena del thriller y el horror psicológico. Sin duda, un film que te atrapa pronto, haciéndose interesante por ende. Sólo que no es redondo, lastimosamente. Su mitad inicial es casi de 10, en cuanto a planteo argumental, al desarrollo de ideas y asertos estimulantes (estés o no de acuerdo) y en cuanto a la inquietante atmósfera del hábitat dramático, de orden y calma tales que presagian tormenta, así como actos inconfesables y tragedia. Pero eso que viene después -si bien se sostiene- no parece a la altura, en tanto que, más bien, aparecen los convencionalismos, sobre todo en cuanto a los rasgos de horror. Lo sutil, lo seductor, lo original, van diluyéndose, para dar paso a un extenso tramo final de vericuetos narrativos -un par de giros poco creíbles, con forzadas explicaciones verbales- y de vericuetos visuales (eventos en mazmorras y subsuelos tan obscuros que te obligan a “adivinarlos” al ser casi imposibles verlos). Eso sí, las tres actuaciones son superlativas, un valor por sí mismas, con Hugh Grant casteado a contratipo de sus roles más reconocibles. Dichas actuaciones son, al final, las que inclinan la balanza hacia que Hereje es un film que sí vale la pena ver, a despecho de los problemillas ya comentados. Además, en todo caso, frente a él puede asumirse como literal su propio tagline: “Cuestiónenlo todo…”.

Para concluir, lo siguiente: hace ocho días destaqué en este espacio la Palma de Oro entregada a Un simple accidente en Cannes. Pues bien, eso convierte a su director, el iraní Jafar Panahi, en el único de la historia en ganar los premios principales de los cuatro festivales más reconocidos, sumando el León de Oro de Venecia (por El círculo, 2000), el Oso de Oro de Berlín (Taxi, 2015) y el Leopardo de Oro de Locarno (El espejo, 1997). Una hazaña reconocida y celebrada en todas partes, con excepción -casi seguro- de algunos gobiernos iraníes, que incluso le han tenido preso. ¿Por qué? Por las críticas de su cine a múltiples ordenamientos, políticas y “costumbres” del país, desde luego…