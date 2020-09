No quiero ser de los que cuestionen sino de los que aplaudan las obras de Claudia Rivera en el Centro Histórico: Barbosa

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, manifestó esta mañana que, lejos de cuestionar la intervención que el ayuntamiento capitalino presidido por su copartidaria, Claudia Rivera Vivanco, realizará en el Centro Histórico, desea congratularse de ella cuando se finalice.

No obstante, expresó su expectativa porque las obras cuenten con el beneplácito de quienes habitan u ocupan locales en la zona monumental.

“Sí he escuchado en declaraciones públicas que cuenta con todo el respaldo del INAH de las obras proyectadas por el ayuntamiento, eso lo he visto. Yo espero que se tengan todas estas autorizaciones, que tengan el consenso de las personas que viven y que tienen comercios en todos estos lugares y no se provoque conflicto social, espero que las licitaciones tengan todas las previsiones de la ley correspondiente y que sea una obra en beneficio de la ciudad y de la gente”.

Remató: “Vamos a esperar, vamos a esperar, quiero ser de los que aplauda estas obras, no quiero ser el primero en salir a señalar que no debieron haberse planeado, yo espero ser de los que aplaudan estas obras”.