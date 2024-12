Cuestionan a la titular de Turismo por no promocionar destinos de Puebla más allá de los Pueblos Mágicos

Sin fuertes cuestionamientos transcurrió la comparecencia de Marta Ornelas Guerrero, secretaría de Turismo de Puebla, ante la comisión del ramo en el Congreso del Estado. Solo las diputadas Fedrha Suriano Corrales y Katia Sánchez Rodríguez, de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde Ecologista, respectivamente, criticaron que la mayor parte de la inversión se destine a Pueblos Mágicos y no se promueva ni desarrollen otros municipios con fuerte potencial turístico.

“¿Por qué no se han detonado otros municipios? ¿Por qué no ha habido inversión en otros municipios? (En) el estado, todos los municipios tienen una riqueza, puede ser en infraestructura, puede ser cultural, puede ser natural, pero no ha habido más detonaciones que los ya tradicionalmente conocemos”, comentó la legisladora por el partido naranja.