Cuestiona Sheinbaum solicitud del INE de mil 500 mdp más para elección del PJ

Ciudad de México. Hasta ahora, el gobierno federal no ha recibido una comunicación oficial del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) en el que dé argumentos de por qué requiere mil 500 millones de pesos más para organizar la elección judicial, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria exhortó al organismo electoral a hacer público un argumento de “¿para qué requieren tantos recursos?”, a fin de informar no sólo a ella, sino a la ciudadanía. Porque, externó, sólo hay 800 millones de pesos extra de un fideicomiso del Poder Judicial que ya se retornó a la Tesorería de la Federación.

“En la reunión que tuvimos con los consejeros electorales (en días pasados) plantee que hicieran un ejercicio de por qué se requiere mas recursos, que informaran no sólo a la presidenta, sino al pueblo, en qué se gastan los 7 mil millones de pesos que se requieren par a elección”.

La jefa del Ejecutivo estimó que si el INE está solicitando más presupuesto es para ampliar el número de casillas.

“Fueron 172 mil casillas en (el proceso electoral de) 2024, están planteando cerca de 72 mil casillas para (la elección judicial de) 2025. Si hay más recursos que están prendiendo supongo que es para poner mas casillas, pero no hemos recibido ninguna comunicación del INE, al menos hasta anoche”.

Insistió que “lo único disponible en este momento, no es que haya cajones de recursos en la Federación, como ustedes saben disminuimos el déficit este año, e hicimos un esfuerzo muy importante para disminuir la administración del gobierno sin afectar la operación, y no se disminuyó en las áreas sustantivas, lo único disponible hoy son los 800 millones de pesos de uno de los fideicomisos de la Corte, porque otros tienen amparos (para no ser devueltos)”.

Sheinbaum Pardo insistió en que el INE debe dar a conocer al pueblo para qué requiere más recursos, por qué los 7 mil millones aprobados para la elección judicial “son insuficientes” y en qué se destinaría el presupuesto en caso que se ampliara.

“Eso se los dije el día que vinieron, esta idea de que piden mil 500 millones no sé de dónde y por qué. Porque 7 mil millones de pesos es mucho dinero, mucho dinero. Hay estados que no tienen ni siquiera eso para inversión en su estado”.

