Hallan dos cuerpos sin vida en Eloxochitlán, las víctimas tenían las manos y pies atados

San Miguel Eloxochitlán.– Dos hombres sin vida fueron hallados entre las poblaciones de Tlaquia y Tepepan, pertenecientes a este municipio, sobre un camino que conduce hacia Veracruz, entidad de la que se presume eran originarias las víctimas, cuyos cuerpos presentaban signos de violencia.

Vecinos de la región realizaron el hallazgo al caminar por la zona, al detectar que entre los arbustos, a unos metros de la orilla del camino, se encontraban los cuerpos con manos y pies atados.

Ante el hecho, se dio aviso a las autoridades municipales, por lo que oficiales de la Policía Municipal acudieron al lugar. Tras confirmar el hallazgo, los uniformados dieron parte a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Trascendió que en Eloxochitlán no se tenía ningún reporte sobre personas desaparecidas, lo que ha generado la sospecha de que las víctimas no son originarias de Puebla, sino de Veracruz. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado esa información. Tampoco se conoce si fueron asesinados con arma de fuego o punzocortante.

Los cuerpos fueron trasladados al Anfiteatro del Panteón Municipal de Tehuacán, donde el Servicio Médico Forense realizará la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte.

Pobladores de la Sierra Negra expresaron su preocupación por el aumento de hechos delictivos en esa región de la entidad, señalando que muchos de esos actos ilícitos son cometidos por personas provenientes de Veracruz que cruzan hacia Puebla para realizar robos, asaltos y hasta homicidios.

Los habitantes han solicitado a las autoridades de los tres niveles de gobierno reforzar la seguridad en esta zona, una de las más alejadas del estado, donde la escasa presencia de cuerpos de seguridad permite que los maleantes actúen con impunidad.

Te puede interesar: Dos sujetos en motocicleta asesinan a balazos a un hombre en la colonia Ciudad Satélite de la capital.