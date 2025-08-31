Sábado, agosto 30, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Hallan dos cuerpos sin vida en Eloxochitlán, las víctimas tenían las manos y pies atados

Pobladores de la Sierra Negra piden mayor presencia de corporaciones de seguridad pública

Hallan dos cuerpos sin vida en Eloxochitlán, las víctimas tenían las manos y pies atados
Elizabeth Rodríguez Lezama

San Miguel Eloxochitlán.– Dos hombres sin vida fueron hallados entre las poblaciones de Tlaquia y Tepepan, pertenecientes a este municipio, sobre un camino que conduce hacia Veracruz, entidad de la que se presume eran originarias las víctimas, cuyos cuerpos presentaban signos de violencia.

Vecinos de la región realizaron el hallazgo al caminar por la zona, al detectar que entre los arbustos, a unos metros de la orilla del camino, se encontraban los cuerpos con manos y pies atados.

Ante el hecho, se dio aviso a las autoridades municipales, por lo que oficiales de la Policía Municipal acudieron al lugar. Tras confirmar el hallazgo, los uniformados dieron parte a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Trascendió que en Eloxochitlán no se tenía ningún reporte sobre personas desaparecidas, lo que ha generado la sospecha de que las víctimas no son originarias de Puebla, sino de Veracruz. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado esa información. Tampoco se conoce si fueron asesinados con arma de fuego o punzocortante.

Los cuerpos fueron trasladados al Anfiteatro del Panteón Municipal de Tehuacán, donde el Servicio Médico Forense realizará la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte.

Pobladores de la Sierra Negra expresaron su preocupación por el aumento de hechos delictivos en esa región de la entidad, señalando que muchos de esos actos ilícitos son cometidos por personas provenientes de Veracruz que cruzan hacia Puebla para realizar robos, asaltos y hasta homicidios.

Los habitantes han solicitado a las autoridades de los tres niveles de gobierno reforzar la seguridad en esta zona, una de las más alejadas del estado, donde la escasa presencia de cuerpos de seguridad permite que los maleantes actúen con impunidad.

Te puede interesar: Dos sujetos en motocicleta asesinan a balazos a un hombre en la colonia Ciudad Satélite de la capital.

Temas

Más noticias

Internacional

La Global Sumud Flotilla zarpa desde Barcelona rumbo a Gaza con ayuda humanitaria y denuncia internacional

La Jornada -
La Global Sumud Flotilla partirá mañana rumbo a Gaza desde el puerto de Barcelona con ayuda humanitaria, un mensaje de solidaridad al pueblo palestino...
Internacional

Revelan abusos sexuales de sacerdotes a estudiantes de colegio francés durante 40 años

La Jornada -
Nantes, Francia.- Cinco sacerdotes y un docente sometieron a una decena de estudiantes de una escuela de Nantes, en el oeste de Francia, a abusos...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Roban tráiler de Liverpool cargado con electrodomésticos, el hurto asciende a más de 19 millones de pesos

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Un tráiler de la empresa Liverpool, cargado con muebles y electrodomésticos, fue robado en la autopista Cuacnopalan–Oaxaca. Los delincuentes se deshicieron del dispositivo GPS,...
00:00:40

Matan a mujer frente a su hijo en la carretera Tehuacán–Teotitlán

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Una mujer fue ultimada a tiros sobre la carretera Tehuacán–Teotitlán, cuando iba acompañada de su hijo menor de edad. Fue el niño quien caminó...

Condena la Segob el daño a martillazos de la fuente de San Miguel

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Gobernación (Segob) del estado de Puebla condenó la noche de este sábado los daños a martillazos a la fuente de San...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025