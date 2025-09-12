Cuerpo semienterrado fue hallado cerca de Unidad Deportiva Sur de Tehuacán

Tehuacán. –Semienterrado fue hallado, en esta ciudad, cadáver de una persona cuya identidad aún se desconoce las autoridades han sido herméticas al respecto, lo único que trascendió es que se trata de un varón y que estaba en una especie de fosa de poca profundidad.

La noche del jueves se recibió una llamada al número de emergencias 911 donde se reportó el hecho. Policías municipales y oficiales de la Policía Estatal llegaron al sitio ubicado a unos metros de la Unidad Deportiva Sur en colindancia con el fraccionamiento Rancho Las Flores II, una zona poco transitada y con mínima iluminación, que conduce por esa parte hacia la junta auxiliar Santa María Coapan.

Tras confirmar el hallazgo los agentes policíacos procedieron a acordonar la zona y se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE); militares del 24 Regimiento de Caballería Motorizados también se hicieron presentes.

Según trascendió una parte del cuerpo estaba visible a simple vista, mientras que el resto se encontraba cubierto de tierra, lo cual indica que trataron de ocultarlo enterrándolo; aun se desconoce si el cuerpo presenta huellas de violencia.

Será el Servicio Médico Forense (Semefo) la dependencia que determine las causas del deceso, así como el tiempo que esa persona llevaba sin vida. Por el momento no se han proporcionado detalles que puedan servir para su identificación como el tipo de vestimenta que llevaba.

La FGE inició la carpeta de investigación para esclarecer este hecho que generó temor entre la ciudadanía, mientras vecinos de esa zona solicitaron que se refuerce la vigilancia, así como habilitar el alumbrado público que es casi nulo, servicios necesarios no solo para quienes habitan en esa parte de la ciudad sino también porque la Unidad Deportiva Sur es un espacio al que acuden muchas personas a hacer ejercicio tanto en el día como por la tarde y noche.