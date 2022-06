Invité a Cuéllar a ser secretario del Trabajo, no abogado desde el gobierno, dice Barbosa al confirmar denuncias vs. el exfuncionario

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aclaró que invitó a Abelardo Cuéllar Delgado a ser secretario del Trabajo más no abogado laborista en su gobierno, luego de confirmar que existen denuncias penales en contra del exfuncionario.

En su habitual conferencia de prensa virtual, el mandatario poblano refirió que se investiga a Cuéllar Delgado, debido a que pudo ser beneficiado con el pago de laudos ganados cuando era funcionario de su administración, motivo por el cuál habría sido removido del cargo.

Ante lo expuesto, confirmó que hay una investigación penal, pero no una “persecución política” en contra del exsecretario del Trabajo, quien este lunes publicó un desplegado en La Jornada de Oriente para denunciar que existe una campaña en su contra y que teme por su libertad y la seguridad de su familia.

Sobre el tema, Miguel Barbosa declaró que “ya hay investigaciones, unas terminadas, otras avanzadas” y que el propio Cuéllar Delgado sabe de la existencia de las indagatorias.

“Hay una investigación de la propia Secretaría de la Seguridad Pública sobre este tema que ha impugnado”, precisó.

Dijo que se trata de una resolución que está radicada en el Tribunal Administrativo, mientras se dilucida el destino de la investigación.

“Cuando invité a Abelardo Cuéllar a ser parte de mi gobierno, no lo invite a hacer abogado de interesados, por favor, lo que está diciendo, se está confesando. Si lo que se está investigando es si él fue abogado y era parte de ello; si no hizo nada indebido que no se preocupe”, afirmó.

Acusó que “cada vez que alguien es investigado empieza a decir que es perseguido político”, por lo tanto, consideró que es propio de una manera de defensa.

En ese sentido, pidió al exservidor público que no se preocupe Abelardo, tras garantizar “aquí no se persigue a nadie ni se inventan delitos”.

“Le digo a Abelardo que lo invité a ser parte de un gobierno honesto, si él no cometió ni una falta en el desempeño de sus funciones, que no se preocupe”, insistió.

Miguel Barbosa comentó que no con desplegado publicado en esta casa editorial y “pagado por la 28 de Octubre”, se está creando un escenario mediático,

“No le voy a volver a contestar, no voy a ser parte, si alguien me vuelve a preguntar, ya contesté, y que sea la autoridad que está investigando la que determine su responsabilidad y que ahí aclare”, sentenció.

El gobernador cuestionó al exsecretario del Trabajo: “pensó que se iba a quedar así todo esto, que se estuvieran pagando millones y millones de pesos en liquidación, en el que él está interesado, pues no”.

Al respecto, advirtió que si la autoridad competente requiere información sobre el caso la podría facilitar, pero al final dijo que no lo hará.

Abelardo Cuéllar teme ser detenido

Este lunes, Abelardo Cuéllar publicó un desplegado en La Jornada de Oriente en el que hace un llamado al gobernador Miguel Barbosa Huerta a la mesura, a la prudencia y a la rectificación.

“No es mi deseo entrar en confrontación de ningún tipo con el gobierno del estado, porque se trata del primer gobierno con presunta orientación política de izquierda en la historia de Puebla, y es necesario acreditar ante la ciudadanía que su conducción de los destinos sociales es política y moralmente diferente a la que se hizo en las gestiones precedentes”, refirió.

Señaló que desde el gobierno estatal se ha orquestado una campaña en medios digitales de comunicación y prensa, preparando el escenario para “justificar” ante la ciudadanía denuncias penales por delitos falsos o fabricados que pueden llevar a la privación de mi libertad.

Abelardo Cuéllar dijo que es del dominio público que un despacho asesoró en la defensa a un grupo numeroso de despedidos injustificadamente del sexenio morenovallista. A sabiendas de ello, expuso que desde el inicio del nuevo gobierno fue llamado por el gobernador a ocupar la Secretaría de Trabajo. ¿Con qué intención? ¿Neutralizar mi función social como abogado? ¿Hacerme secretario de estado para no pagar esos laudos? ¿o para entrar en contubernio como él dice?

Ante lo expuesto, el agraviado exhortó al gobierno estatal a rectificar su intento por criminalizar su desempeño, tras argumentar “no pretendo ningún cobijo de impunidad porque no he cometido delito alguno”.

Incluso, reveló que en su condición de secretario del ramo se reunió las veces que el gobernador estimó necesarias para informarle de su gestión. “Jamás me hizo comentario sobre irregularidades en mi trabajo, ni me llamó para aclaraciones”, sostuvo.

Sin embargo, dijo que fue hasta el pasado miércoles 1 de junio, por órdenes del consejero Jurídico Carlos Palafox Galeana y del Secretario de Trabajo Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla que directores, subdirectores y jefes de departamento de la Secretaría de Trabajo ratificaron una denuncia penal en su contra, con intención de afectar su trayectoria personal y profesional.

Sobre el tema, Cuéllar Delgado refirió que aún se resiste a pensar que tal proceder tenga fines políticos.

Al ignorar los verdaderos fines de esta “persecución política”, como la calificó, alertó que tiene el temor fundado de que en este clima de hostigamiento se pretenda privarlo de su libertad, por lo que teme por su familia, esposa e hijos, y pidió a la ciudadanía mantener vigilancia de que no se vulneren sus derechos ni se cometan atropellos a su persona.