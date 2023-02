Cuéllar como secretario del Trabajo indujo siete derrotas jurídicas contra el gobierno: Biestro

Como secretario del Trabajo, Abelardo Cuéllar Delgado, indujo siete derrotas jurídicas del gobierno del estado.

Gabriel Biestro Medinilla, titular de esa dependencia estatal, informó durante su comparecencia ante diputados integrantes de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social del Congreso del Estado, que durante la entrega-recepción (llevada a cabo el año pasado) se detectaron presuntas irregularidades en siete casos; se infiere que estos ocurrieron durante el periodo de su antecesor.

El funcionario rechazó dar detalles de las mismas, incluyendo los montos que tuvo que desembolsar el gobierno estatal por perder los laudos.

Únicamente manifestó que la información fue turnada a la secretaria de la Función Pública e incluso algunas son materia de la Fiscalía General del Estado.

“Entregamos siete casos que vimos en donde había presuntas irregularidades en estos presuntos casos y ya es la autoridad es la que se encarga, no podemos dar más información… ¿Qué es lo que se perdió o no se perdió? Ahí está el número que está en los laudos, que tampoco le tocan a la secretaría determinar, no es nuestra jurisdicción ni se están dirimiendo esos casos en la secretaría”.

- Anuncio -

Por otra parte, informó que en justicia laboral, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se concluyeron en 2022 mil 736 juicios, en los que se recuperó el pago de 117 millones 694 mil pesos a favor de los trabajadores.

En ese marco, Biestro Medinilla indicó que ese tribunal todavía tiene pendientes de resolver 28 mil 500 asuntos, pues el año pasado solo se avanzó con mil 500, debido a las limitaciones económicas y falta de recursos humanos.

- Anuncio.-

En tanto que en el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se llevaron a cabo 2 mil 442 audiencias para resolver conflictos de la administración pública estatal y 216 ayuntamientos.

Se emitieron 247 laudos en beneficio de 290 actores, en los que se determinó el pago de 38 millones 673 mil pesos a favor de los trabajadores.