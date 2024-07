Cuba revela más detalles de plan “terrorista”

La Habana. Las autoridades cubanas revelaron este lunes un presunto plan para realizar atentados en el país caribeño, tras el arresto de un hombre que arribó ilegalmente a la isla procedente de Estados Unidos con armas, municiones y pertrechos.

El gobierno también dio a conocer que además del ciudadano detenido, se dictó prisión preventiva en contra de 32 personas más.

“Es un proceso investigativo y de instrucción penal muy complejo”, dijo el coronel Víctor Álvarez Valle, de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior (Minint) en declaraciones a un grupo de periodistas convocados por la dependencia oficial.

El funcionario indicó que el 23 de noviembre de 2023 se detuvo a Ardenys García, un ciudadano cubano residente en Estados Unidos que, según las autoridades, había entrado por vía marítima con armamento por un punto intrincado de la costa de la provincia de Matanzas —a unos 100 kilómetros de la capital— para supuestamente organizar un movimiento armado en Cuba y realizar “acciones terroristas contra objetivos civiles”.

García arribó a Cuba se habría producido el 1 de noviembre, informó Álvarez.

Las autoridades dijeron que los seis meses que se han tomado antes de dar a conocer el caso y algunos detalles del mismo obedeció a la necesidad de “demostrar la responsabilidad” real o no de cada una de las personas en la red que el principal imputado “fue tejiendo”, explicó el coronel Álvarez.

Una solicitud de comentarios de The Associated Press al Departamento de Estado fue contestada por un funcionario quien mencionó que estaban “al tanto de las noticias divulgadas por el gobierno cubano”.

“Las agencias jurídicas de los Estados Unidos que aplican la ley procesan a individuos según la ley estadunidense y no reciben instrucciones de gobiernos extranjeros”, señaló el funcionario que no se identificó por no estar autorizado a hablar del tema.