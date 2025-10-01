Cuatro vehículos quedan atrapados por la lluvia en el bulevar Carmelitas; rescatan ilesos a sus ocupantes

Sin lesiones, fueron rescatados los ocupantes de cuatro vehículos que quedaron varados en el bulevar Carmelitas, por la lluvia de este martes.

Los conductores de las unidades ya no pudieron maniobrar para sacar los vehículos de la inundación que se registró a la altura de la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Tres Cerritos, al sur de la capital poblana.

Tras recibir el reporte, personal de Protección Civil acudió al sitio y rescató a los pasajeros para después ponerlos a salvo.

Ante lo ocurrido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) exhortó a la población a llamar al número de emergencias 911, con el objetivo de que el personal capacitado realice, con equipo especializado, las maniobras necesarias para atender el reporte.

Te puede interesar: Personas atrapadas en unidades del transporte público deja la lluvia de este viernes en la capital de Puebla