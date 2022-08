Cuatro reflexiones sobre lo ocurrido en Telmex

UN CRÍO DEL NEOLIBERALISMO.

Carlos Slim es el magnate con el imperio más grande que haya producido el neoliberalismo en México y en toda América Latina. Aquí fue y es su máxima creación.

Su imperio abarca todo tipo de productos y servicios. Opera en los cinco continentes. Posee empresas de telecomunicaciones tanto fijas como móviles, restaurantes, diarios y revistas de circulación nacional e internacional, equipos de futbol, bancos, casas de bolsa, diversas compañías constructoras, minas de cobre, aluminio, estaño y metales diversos. Es dueño de un sinfín de tiendas departamentales y de música en varios formatos. Opera también con armadoras de autos, ferrocarriles y petroquímicos. Tiene empresas transportadoras de gas y también invierte en el sector energético, tanto petrolero como eléctrico, entre muchos negocios más, incluidas empresas outsourcing al por mayor. Exporta en dirección a los cuatro puntos cardinales. En verdad, su imperio no tiene fin.

Ha llegado a ocupar el primer puesto entre los hombres más ricos del planeta. Actualmente está situado entre los primeros quince lugares de todos los potentados del mundo.

- Anuncio -

El epicentro de su impresionante emporio surge en 1990, cuando en subasta se quedó con Teléfonos de México, siendo entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Desde entonces y hasta la fecha, su pujante supremacía económica lo ha llevado a acumular una cantidad cercana a los dos billones de pesos.

Dos millones de millones. ¿Cuánto es eso?

Hay que contar de uno en uno, hasta llegar a dos millones. Pero cada “uno” es un millón de pesos.

- Anuncio -

Eso significa que desde entonces y hasta la fecha, por 31 años, Slim acumuló en números redondos 64 mil 516 millones de pesos cada año. Lo que significa 5 mil 376 millones al mes. Eso mismo representa 179 millones 200 mil pesos cada día. Es decir, 7 millones 400 mil pesos cada hora, que a su vez equivale a una acumulación de 124,420 pesos por minuto en promedio y durante 31 años. ¡Nada mal!

En la actualidad, con el salario mínimo de 173 pesos diarios, se necesitan más de un millón de obreros trabajando diario, para obtener lo que Slim acumula en un sólo día.

En Teléfonos de México, son aproximadamente 60 mil trabajadores entre activos y jubilados.

POBRE MILLONARIO.

Carlos Slim dice que no tiene dinero para cubrir el fondo de pensiones de los telefonistas. Ofrece sustituirlas por acciones, papeles bursátiles con su respectivo riesgo de valor volátil, y que los nuevos trabajadores se queden solo con su afore. También dice que se expone la empresa al quebranto si se abren plazas para contratar a nuevos trabajadores, como se le reclama desde hace décadas.

Argumenta que la empresa tiene un insostenible “pasivo laboral”. Pero lo realmente insostenible, es que diga que los trabajadores pueden quebrar a la empresa con sus justos reclamos. ¡Insolente e ignorante! Jamás los trabajadores producen quebrantos o crisis, es todo lo contrario. Por definición, los trabajadores son los únicos generadores de riqueza. Solo ellos la crean y nadie más.

A lo largo de estos más de 30 años, Slim ha entregado la materia de trabajo de los telefonistas a sus propias empresas contratistas. Ahí tiene a más de 30 mil trabajadores outsourcing creando riqueza, haciendo labores que debieran hacer los propios telefonistas.

Con esa maniobra, Slim se niega a abrir más plazas para el sindicato, pero sobre todo se ahorra la seguridad social, aguinaldos, aumentos de salario, derechos derivados de antigüedad, utilidades, varias prestaciones y hasta las jubilaciones, al darles el trabajo de los telefonistas a sus otros trabajadores subcontratados. He ahí la fuente de sus millones.

TELÉFONOS DE MÉXICO, LA EMPRESA DE SLIM, CONTRATA A LAS EMPRESAS DEL MISMO SLIM, solo que con trabajadores sin ningún tipo de prestaciones. Y las autoridades laborales, incluidas las del actual gobierno, y sobre todo la dirigencia sindical, han estado atestiguando, e incluso han sido cómplices de toda esta descarada maniobra de terrible doble explotación obrera: contra los contratados y contra los subcontratados. De modo que no es del todo exacto afirmar que la principal palanca de acumulación de capital en México es la corrupción. No. La principal palanca de acumulación es la explotación.

La teoría del valor está vigente. Toda la riqueza del capital se funda en la miseria obrera. El caso de Slim lo comprueba.

El charrismo de Francisco Hernández Juárez nada ha hecho en contra del capital. Incluso lo favorece. Apenas se atreve a reclamar 1,940 plazas, cuando por lo menos son 30 mil las subcontratadas. En sus narices se ha dado todo el contratismo, la pérdida de la materia de trabajo, las violaciones al Contrato Colectivo y la constante amenaza de acabar con el derecho a la jubilación, para los nuevos e incluso los actuales telefonistas, y reducir ese derecho al sistema de Afores o acciones bursátiles, para que Slim “garantice” la “viabilidad financiera de Telmex”. O sea, asegurarle su creciente acumulación de riqueza.

Incluso hay denuncias acerca de que el mismo Hernández Juárez y su comitiva, son parte de los contratistas. Y, por supuesto, que se han enriquecido con el jineteo de las cuotas sindicales por cerca de 50 años. De modo que también es falso afirmar, como dice el presidente en las mañaneras, que Hernández Juárez es un “buen dirigente”, “democrático”, “honesto”, “sensible”, “justo” y “recto”. Esto es totalmente falso.

¿Cómo afirmar que se está en contra del “cacicazgo sindical”, si se alaba a quien ha estado como Secretario General de los telefonistas por casi medio siglo y con esa clase de conducta?

LA MESA TÉCNICA.

La huelga de los telefonistas duró un día.

Toda la inconformidad acumulada por décadas de injusticias, violaciones al contrato, congelamiento de plazas y atentados contra el derecho a la jubilación, incluso por toda la antidemocracia padecida, será canalizada a una “Mesa Técnica”.

El magnate multimillonario Carlos Slim, la impresentable Secretaria de Trabajo Luisa María Alcalde, y el charro Hernández Juárez, se sentarán a analizar y calcular, en un plazo de 20 días, el “costo financiero” para el esquema de jubilación de los trabajadores, sobre todo los de nuevo ingreso. Además, verán el asunto de las plazas.

Se harán acompañar de actuarios, contadores y abogados para los sesudos cálculos.

Obviamente, el magnate tiene mil maneras de ocultar su imperio de enormes ganancias y disfrazar grandes fortunas en quebrantos, hacer que los auges se vean como crisis, y presentar pérdidas en lugar de ganancias. Para eso le sirven sus propias empresas outsourcing que él mismo contrata y mientras esas ganan, Telmex “pierde”. El charro y la Secretaria dizque del Trabajo, porque parece más Secretaria del Capital, testificarán la “veracidad” de los cálculos. Luego entonces, no le “alcanzará” a Telmex de Slim para el fondeo de las jubilaciones de los nuevos y actuales telefonistas, y dejarán que se desentienda de su responsabilidad.

La “demostración” de la “inviabilidad financiera” para la jubilación contractual, es un pronóstico asegurado. Ese trío de mañosos marrulleros, hablarán de que evitaron la “bancarrota” de la empresa, de que se mostró “voluntad” y “flexibilidad” de las partes y que queda asegurada la “buena relación del capital con el trabajo”, al aceptar que ya no se puede fondear el esquema jubilatorio e inventar otro precario y vulnerable. Lo cierto es que Telmex no está en quiebra. Los números rojos son falsos.

Charro, gobierno y patrón son el mismo explotador.

LOS TRABAJADORES.

Para los trabajadores y sus condiciones de trabajo y retiro laboral, el problema no estará resuelto. Incluso se agravará más.

Eso obliga a mantenerse firmes en la lucha, a continuar organizándose en los centros de trabajo y con los jubilados. A construir la unidad en torno a las exigencias que benefician a la totalidad de los trabajadores. Y preparar nuevas acciones en contra de la empresa, los charros y la Secretaría del Trabajo.

En un solo día de huelga se mostró que la inconformidad atraviesa a todos los sectores de trabajadores y en casi todos los estados. Miles de trabajadores haciendo guardias y coreando consignas contra Slim, y en defensa de la jubilación y sus derechos colectivos. Solo se necesitaron unas pocas horas para que se asomara e hiciera patente la dignidad obrera de los telefonistas y toda su inconformidad. Y eso va a continuar necesariamente, porque las condiciones que lo provocan ahí siguen, se mantienen. Esto aún no termina hermanos telefonistas.

Por nuestra parte, con nuestras modestas fuerzas y desde la base del SME, saludamos y vemos con mucho gusto las acciones emprendidas y las consignas en defensa del derecho a la jubilación y el Contrato Colectivo. Y estamos seguros que sabrán darle continuidad a su lucha. Reciban nuestro respeto y admiración. Nosotros estamos con la base, con los trabajadores y no con los charros.

¡Adelante compañeros telefonistas!

¡Prohibido rendirse!

¡Fuera todas las empresas contratistas de Telmex!

¡Abajo el charrismo sindical!

¡Respeto al Contrato Colectivo de Trabajo!

¡Fuera Hernández Juárez del Sindicato de Telefonistas!

¡Fuera Luisa María Alcalde de la Secretaría del Trabajo!¡Por el derecho y la justicia del trabajador! ¡Hasta Vencer!

¡CUENTAS ALEGRES EN EL INFORME DEL IMSS! ¡NO PARA SUS TRABAJADORES!

El pasado 30 de junio del año en curso se presentó el informe del IMSS al Congreso de la Unión por conducto de la Secretaría de Hacienda, la encargada del presupuesto del Instituto.

Este informe desglosa la situación financiera de cada uno de los seguros con los que cuenta el IMSS: Seguro de Riesgos de Trabajo, Seguro de Enfermedades y Maternidad, Seguro de Invalidez y Vida, así como el Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales, todos estos del régimen ordinario obligatorio. Y el seguro voluntario: Seguro de Salud para la Familia.

Se informó de los gastos de operación, equipo e infraestructura y las tendencias epidemiológicas que hay en el país que se tienen que atender por ley.

Y como en años anteriores presentan un análisis de la operación del Instituto, destacando los riesgos financieros que pueden impedir la continuidad de este, ahora y en el futuro. Es decir, su viabilidad financiera. Presentaron un “diagnóstico catastrófico” como en los gobiernos panistas cuyo objetivo fué el Desmantelar el Seguro Social con la subrogación de servicios, situación que hoy padecemos y que se agravó con la pandemia, y tal parece que el gobierno de la 4T, no quiere cambiar esta política, al contrario, no incrementan el presupuesto que sea suficiente para el régimen ordinario del IMSS, y así poder satisfacer todas las demandas del servicio a los trabajadores y sus familias de los afiliados. Tampoco están dispuestos a cancelar las licitaciones a empresas privadas que venden los servicios de: Diálisis, Hemodiálisis, estudios a laboratorios privados, la renta de ambulancias y demás servicios que encarecen la atención médica.

Otro riesgo que mencionan es la “transición demográfica y epidemiológica” con esto quieren decir que tendrán que atender padecimientos más costosos como son las enfermedades crónicas degenerativas como son: la Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica etc. Por lo tanto el costo del Seguro de Enfermedades y Maternidad se elevó y más todavía con la atención hospitalaria de Covid-19, claro que es más costoso este seguro pues es el encargado de brindar la atención médica, medicamentos, incapacidades etc. Desde hace décadas ha sido así, no hay presupuesto que alcance, pero hoy igual que en el pasado no hay alternativas de solución al déficit, como pudiera ser el aumento de las cuotas a los patrones que son los que han obtenido cuantiosas ganancias con la mayor explotación de los trabajadores a los cuales se les niega una atención de calidad y oportuna, porque las clínicas y hospitales están rebasados; las citas con los especialistas, tardadas; estudios de gabinete con meses de espera y así el requerimiento de otros servicios. Presumen de contar con 71 millones de afiliados, ¿Pero cuántos de estos están atendidos con oportunidad?

Nos llama la atención cuando mencionan que también es un riesgo para la operación de Instituto el “pasivo laboral”, que ahora llaman a sus obligaciones patronales, se refieren al crecimiento de la nómina del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, lo siguen mencionando, ¿ya olvidaron? El despojó del derecho a la jubilación a los trabajadores de la Nueva Generación en 2008, que los enviaron a las cuentas individuales cuya cotización es del 15% de su salario, que reduce aún más su salario para poder ahorrar para su retiro, porque los trabajadores a diario se esfuerzan para que el dinero les alcance, y que además estamos viviendo una inflación del 8.9 y que perdemos poder de compra de los productos de primera necesidad, es muy indignante que las autoridades utilicen este argumento para continuar despojándonos de nuestros derechos y justifiquen darnos un aumento salarial miserable muy por debajo de la inflación.

En la primer quincena de octubre se llevará a cabo la Revisión Salarial, a la fecha no sabemos cuál es el pliego petitorio del emplazamiento a huelga del SNTSS que encabeza el secretario general Arturo Olivares Cerda, no sabemos qué porcentaje de aumento salarial se está solicitando a las autoridades del instituto, cada año nos imponen un tope salarial a los trabajadores de contrato colectivo, y no es justo pues nuestra situación cada día es más precaria. La dirección sindical es cómplice de estas políticas anti laborales, que sostienen el discurso mediático de supuestos logros, pero ella no levanta la voz en defensa de los derechos de los trabajadores.

Por lo tanto debemos organizarnos y pedir información a los delegados sindicales acerca del pliego petitorio, estar atentas a la convocatoria para poder participar en el Congreso Nacional y como la máxima autoridad de nuestro sindicato deberá ratificar el aumento salarial que la comisión revisora está negociando, no permitamos que ellos decidan por nosotros. Lo que no hagamos nosotros nadie lo hará. (Boletín Jubiladas en Lucha )

MANIFIESTO ANTE EL RELEVO SINDICAL EN LA SECCIÓN 10*

Desde su fundación, el SNTE fue cooptado por cacicazgos sindicales que canjearon las demandas de los trabajadores de la educación por prebendas, privilegios, cargos, candidaturas y demás beneficios políticos que consolidaron una élite o burocracia sindical buscando el control de la base y postrándose al servicio de la clase gobernante.

Sin embargo, la lucha y resistencia de los maestros ha estado presente a lo largo de toda la historia como lo demuestran las gloriosas jornadas de 1958; el surgimiento de la CNTE y su desarrollo en los años 80s; la primavera magisterial y el paro indefinido del 1989 que logró aumentos salariales de 25%; la lucha contra la ley del ISSSTE en 1996 y 2007; la lucha contra la punitiva reforma educativa peñista desde 2013 y, las recientes luchas por la abrogación de la misma reforma neoliberal, contra la USICAMM y contra la UMA durante el actual gobierno, por señalar sólo algunas.

Ante el próximo relevo sindical hemos decidido sumar fuerzas para conformar una PLANILLA REPRESENTATIVA DEMOCRÁTICA, que busque enfrentar al charrismo sindical enquistado desde siempre en el comité ejecutivo seccional, tomando como ejes los principios, tácticas y estrategias de la CNTE, por lo que rechazamos de antemano, cualquier tipo de componenda y negociación a espaldas de la base.

No se trata únicamente de sustituir una dirección sindical por otra ni de reducir la democracia al mero ejercicio del voto, se requiere instaurar una verdadera vida sindical que recupere todas las conquistas laborales acumuladas en décadas de luchas reivindicativas por mejores condiciones de trabajo, seguridad social, estabilidad en el empleo, salarios dignos y democracia horizontal y participativa. …

Los charros han contenido la lucha por salarios justos pues jamás han establecido demanda porcentual a los incrementos salariales, se han conformado con mini aumentos llamados “sustanciales” o como en este último año, aceptaron incrementos “diferenciados” para supuestamente beneficiar a los que ganan menos. La CNTE históricamente ha exigido el 100% de aumento salarial y hoy reitera la demanda de AUMENTO EMERGENTE A LOS SALARIOS Y A LAS PENSIONES.

Traicionaron a la base aceptando la reforma a la Ley del ISSSTE que dio entrada a las cuentas individuales y a las AFORES, desmantelando las pensiones solidarias, intergeneracionales, disminuyendo las pensiones al 30% del último salario al retirarse y, hoy quieren hacernos creer que luchan contra la UMA y por el retorno al anterior sistema cuando sabemos que presentaron una iniciativa legislativa para incrementar las aportaciones y fortalecer el ahorro “voluntario” que manejan las AFORES.

Jamás se han opuesto a las políticas gubernamentales ni a las reformas educativas diseñadas desde los escritorios de los funcionarios de la SEP o como bien se han autonombrado, dicen ser el “ejército intelectual” o sea los “lamebotas” de los gobiernos en turno, sean neoliberales o de la llamada cuarta transformación.

Tampoco han luchado por la basificación de los interinos. Al contrario, guardan silencio sin exigir se cumpla con el mandato constitucional del derecho a la base a los seis meses un día, porque les conviene mantener al grueso de la base trabajadora sin estabilidad laboral para medrar con sus necesidades ante las autoridades y obtener posiciones políticas en el gobierno y las curules.

Por ello, con o sin convocatoria, ha llegado la hora de expulsarlos y mandarlos al “basurero de la historia”. En unas semanas o meses, nuevamente se enfrentarán dos proyectos sindicales ante el cambio seccional: uno que busca perpetuarse en el poder, manteniendo sus privilegios a cambio de seguir controlando a la Sección 10 y otro que tiene como ejes estratégicos la democratización de nuestro sindicato el SNTE, la educación y la sociedad. LA DECISIÓN DE CAMBIAR O SEGUIR IGUAL CORRESPONDE A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, pues solo con la organización desde las escuelas y centros de trabajo podremos generar un cambio radical por democracia y aumento salarial.

Llamamos a los docentes conscientes de todos los niveles educativos de la Sección 10 a organizarse desde sus centros de trabajo para desarrollar verdadera vida sindical ante la ausencia de métodos democráticos para cerrarle el paso a los charros del SNTE …

*Extracto. Asamblea de Coordinación de las Secciones 10 y 11

Maestras y Maestros organizados de Escuelas Secundarias Diurnas, Técnicas, para Trabajadores, Telesecundarias, Educación Física, Escuelas Normales de la CdMx, Bachillerato tecnológico, Universidad Pedagógica Nacional UPN y Centro de Actualización del Magisterio CAM

«El socialismo no caerá como maná del cielo, solo se lo ganará en una larga cadena de poderosas luchas, de ellas depende el futuro de la cultura y la humanidad»

Rosa Luxemburgo

www.elzenzontle.org

[email protected]

[email protected]