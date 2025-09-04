Jueves, septiembre 4, 2025
NoticiasEstado

Cuatro meses más tardará la construcción de casas para víctimas de la explosión ocurrida en 2021 en Xochimehuacan

En diciembre se emitiría la licitación para elegir a la empresa que ejecutará la obra

Autoridades municipales posponen la entrega de casas a afectados por la explosión en Xochimehuacán; las obras arrancarán en predio de San Aparicio Las Fuentes.
Autoridades municipales posponen la entrega de casas a afectados por la explosión en Xochimehuacán; las obras arrancarán en predio de San Aparicio Las Fuentes. Foto: Es Imagen
Patricia Méndez

Cuatro meses más tardará la construcción de las nueve casas para las familias cuyas viviendas fueron afectadas por la explosión de una toma clandestina ocurrida en San Pablo Xochimehuacan, en octubre de 2021, hace casi cuatro años.

La síndico municipal, Mónica Silva Ruiz, informó que el ayuntamiento concretó la sociabilización del proyecto al presentar y someter a aprobación el prototipo de vivienda ante las víctimas, quienes avalaron la propuesta esta semana en presencia de un notario público.

El siguiente paso implica iniciar el trámite administrativo para que la Secretaría de Infraestructura emita la convocatoria y concurso de licitación, con el fin de elegir a la empresa encargada de la obra.

Las futuras viviendas se ubicarán en el número 70 de la calle 124 B Poniente, colonia San Aparicio Las Fuentes. Una vez terminadas, el ayuntamiento deberá solicitar la desincorporación del patrimonio municipal para transferir la propiedad a los afectados, cumpliendo así con la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos.

Silva Ruiz destacó que la propuesta de prototipo fue enviada previamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), responsable de la recomendación 169/2023 tras la explosión que costó la vida a cinco personas, y cuya aprobación finalmente se obtuvo este mes. La funcionaria precisó que, con el visto bueno de las familias, la administración ya puede avanzar hacia el procedimiento de licitación.

Sin embargo, Silva anticipó que los damnificados deberán esperar al menos cuatro meses más, plazo que corresponde a la gestión administrativa y al tiempo estimado para la conclusión de la obra.

En septiembre de 2024, al cierre de la administración de Adán Domínguez Sánchez, el cabildo aprobó el proyecto y asignó 11 millones de pesos del Fondo de Contingencias por Fenómenos Naturales, aunque sin precisar entonces la ubicación de las casas.

La síndico subrayó que el predio seleccionado no representa riesgos para los beneficiarios. El retraso prolonga el rezago en la atención a quienes resultaron afectados por la tragedia, a casi cuatro años del siniestro que aún genera demandas de justicia y restitución.

Temas

Más noticias

Internacional

Putin a Ucrania: terminen guerra vía negociaciones o la terminaré por la fuerza

La Jornada -
Reuters Moscú. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este miércoles a Kiev que existía la posibilidad de poner fin a la guerra en Ucrania mediante negociaciones...
Internacional

Funicular descarrila en Lisboa; hay 15 muertos y 18 heridos

La Jornada -
Reuters Lisboa. Al menos 15 personas murieron y 18 resultaron heridas este miércoles cuando el funicular Gloria de Lisboa, muy popular entre los turistas, descarriló y...

Últimas

Últimas

Relacionadas

La UPVA es víctima del narco, no lo promueve, responde Simitrio al gobierno

Isaí Pérez Guarneros -
Rubén Sarabia, alias “Simitrio”, dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, afirmó que la organización no fomenta actividades relacionadas...

Congreso mantendría el cobro del DAP en leyes de ingresos municipales; debe ser constitucional

Juan Luis Cruz Pérez -
El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Bladimir Zainos Flores abrió la posibilidad de que en las Leyes de...

Cuatro meses más tardará la construcción de casas para víctimas de la explosión ocurrida en 2021 en Xochimehuacán

Patricia Méndez -
Cuatro meses más tardará la construcción de las nueve casas para las familias cuyas viviendas fueron afectadas por la explosión de una toma clandestina...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025