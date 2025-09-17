Cuatro homicidios, un apuñalamiento y asaltos marcan las fiestas patrias en el estado

Desde la madrugada del lunes y hasta la tarde del martes se registraron al menos cuatro homicidios, un apuñalamiento y múltiples asaltos en distintos puntos del estado, pese a que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reportó esta mañana un “saldo blanco” durante los días de festejos patrios.

La jornada incluyó un ataque armado contra dos policías municipales de Tepeaca que dejó como saldo la muerte de uno de ellos; el hallazgo de un cadáver desmembrado envuelto en una lona en pleno Centro Histórico de la capital; la ejecución de un joven en San Martín Texmelucan; el apuñalamiento de una mujer en Tlatlauquitepec, quien permanece hospitalizada; y la muerte de un adolescente de 16 años alcanzado por una bala perdida durante los festejos en Palmar de Bravo.

En paralelo, también se documentaron diversos robos: la sustracción de las cuatro llantas de un automóvil Kia en San Pedro Cholula; el hurto momentáneo de una patrulla de la Policía Estatal en la 11 Sur y 7 Poniente, a la altura del Paseo Bravo; así como el robo de un teléfono celular en un estacionamiento de la 5 Poniente, casi esquina con la 16 de Septiembre, ambos últimos en la ciudad de Puebla.

El primer hecho violento ocurrió cerca de la una de la madrugada del lunes, cuando el policía municipal de Tepeaca Nicolás Olivares fue asesinado a balazos durante un recorrido de vigilancia en el barrio de San Diego. Su compañera, la oficial Berenice Huerta, resultó herida y fue internada en el Hospital General de Tepeaca; horas después fue dada de alta.

Más tarde, tres sujetos a bordo de un vehículo abandonaron en el Centro Histórico de la capital poblana el cadáver de un hombre desmembrado, envuelto en una lona amarilla. Junto al cuerpo fue localizada una caja con una lengua humana y tres cartulinas con mensajes atribuidos a la Familia Michoacana, dirigidos a líderes de comerciantes ambulantes.

Hacia la tarde noche continuaron los hechos violentos en distintos municipios. En Santa María Moyotzingo, Texmelucan, un joven de 25 años fue ejecutado con 10 disparos en un aparente ajuste de cuentas.

Mientras tanto, en la comunidad de Huaxtla, Tlatlauquitepec, una mujer fue apuñalada en el cuello al resistirse a un asalto. Habitantes la auxiliaron y fue trasladada de emergencia al Hospital General de Tochimpa, donde permanece grave tras haber perdido abundante sangre.

Por otra parte, en Cuesta Blanca, Palmar de Bravo, un adolescente identificado como José Luis Chávez Solano murió tras recibir el impacto de una bala perdida. Vecinos señalaron que un grupo de personas habría realizado disparos al aire durante los festejos del Grito de Independencia. Hasta ahora no hay detenidos por ninguno de estos hechos.

Robo de llantas, celular y patrulla

Además de los homicidios y ataques violentos, se reportaron tres robos en la zona metropolitana durante la noche del lunes y la madrugada del martes.

En la 11 Sur y 7 Poniente, la SSP informó inicialmente el robo de una patrulla estatal previo al concierto gratuito de Julión Álvarez en el Paseo Bravo; horas después aseguró que el vehículo ya había sido recuperado, aunque no ofreció detalles sobre la localización del vehículo.

También se reportó el hurto de un teléfono celular en el interior de un automóvil estacionado en la 5 Poniente, casi esquina con la 16 de Septiembre. La dueña, Sandra Ortiz Vela, denunció que el dispositivo fue sustraído durante la noche del 15 de septiembre.

Finalmente, en el barrio de Jesús Tlatempa, San Pedro Cholula, una banda robó las cuatro llantas de un Kia rojo estacionado sobre la calle 6 Norte 3201, dejando al coche sobre tabiques. A pesar del reporte, las autoridades no lograron detener a los responsables.

Puedes leer: Doble asesinato en Tehuacán, vinculado a pugna entre grupos de narcomenudeo