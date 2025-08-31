Cuatro grupos criminales se disputan el Centro de Puebla: SSP

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, Francisco Sánchez González, confirmó que cuatro organizaciones criminales se disputan el control del Centro Histórico de la capital poblana.

Esta declaración surge a raíz del hallazgo de tres cuerpos sin vida abandonados cerca del Mercado 5 de Mayo, acompañados de un mensaje de amenaza dirigido a una de estas agrupaciones.

​El secretario, que ostenta el grado de vicealmirante, aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya se encuentra investigando el macabro suceso.

Además, no descartó la posibilidad de que se emitan órdenes de aprehensión contra los líderes de estas organizaciones, quienes acumulan diversas denuncias en su contra.

“Hay una cuestión que nosotros estamos investigando, hay organizaciones que se disputan el Centro Histórico, obviamente hay un frente entre organizaciones que se disputan el control del centro”, precisó Sánchez González.

​El funcionario subrayó que la SSP colabora estrechamente con la fiscalía para implementar una estrategia que permita tomar acciones contundentes contra estas agrupaciones.

Advirtió que cualquier organización que intente operar fuera de la ley en el municipio de Puebla sentirá el “peso de la ley”.

​Según la SSP, las organizaciones involucradas en esta disputa son:

​Fuerza 2000, liderada por Federico López, conocido como “El Fede”; y el ​11 de Marzo, a cargo de Martín Juárez.

Además de la ​5 de Mayo, dirigida por una persona identificada como Alicia. Y ​una organización de la 16 Poniente y 3 Norte, encabezada por una mujer de nombre Irene.