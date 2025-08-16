Cuatro empresas invertirán 2 mil 100 mdp en San José Chiapa; se generarán 5 mil 150 empleos: Ebrard

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario federal de Economía, confirmó que cuatro empresas ya comprometieron inversiones por 2 mil 100 millones de pesos en el Polo de Desarrollo de Tecnología y Sustentabilidad de San José Chiapa, lo que permitirá generar 5 mil 150 empleos directos e indirectos en la región.

Durante la firma del convenio del Polo de Desarrollo con el gobernador Alejandro Armenta Mier, Ebrard destacó que este proyecto se integra a la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar el desarrollo económico del país y situar a Puebla como un polo estratégico en innovación y electromovilidad.

Entre las compañías que instalarán operaciones se encuentran Energain de México; Motores Limpios, fabricante del auto eléctrico Zacua; Peisa Foods y Hartmann & Molpack; todas con planes firmes de producción y expansión en la zona.

Durante el evento, el titular de Economía anunció que Puebla albergará también la fábrica de diseño de semiconductores Kutsari, pieza clave en el desarrollo de tecnologías vinculadas al auto eléctrico Olinia, cuyo lanzamiento se prevé para el próximo año.

Tanto Ebrard como Armenta subrayaron que el Polo de Desarrollo no busca depender únicamente de capital extranjero, sino apostar por empresarios nacionales y poblanos, en línea con lo que denominaron un modelo de “humanismo mexicano”, que impulsa la innovación desde lo local hacia lo global.

“Estamos pensando con la educación, con la tecnología, en un desarrollo inclusivo que aproveche el potencial del mercado interno”, sostuvo Armenta.

Además, recordó que el proyecto no solo contempla a la industria automotriz, sino también a sectores como el alimentario, el farmacéutico y el tecnológico.

En este marco, Ebrard adelantó que el polígono de desarrollo de San José Chiapa se ampliará, dado que las inversiones comprometidas ya superan la capacidad prevista inicialmente.

El secretario federal subrayó que México debe aprovechar al 100 por ciento las nuevas necesidades de países como Estados Unidos en materia de electromovilidad y semiconductores.

“Es un cambio histórico, un cambio gigante. Entramos a otra etapa de la economía, por eso este polo es importante”, afirmó.

A partir de este lunes, secretarías federales como Hacienda, Energía, Sedatu, Semarnat y Educación, junto con la CFE y Conagua, conformarán un comité para garantizar el éxito del Polo de Desarrollo, facilitando permisos, infraestructura y estímulos fiscales.

Gobierno estatal invertirá 600 mdp en energía eléctrica

El gobierno estatal invertirá 600 millones de pesos en energía eléctrica, con la construcción de una subestación que asegurará el suministro durante los próximos 50 años, aseguró Alejandro Armenta.

En este contexto, el mandatario estatal afirmó que se garantizarán terrenos, agua suficiente y ventajas logísticas a través del tren interoceánico y la ruta de pasajeros Ciudad de México–Puebla–Veracruz.

En presencia de inversionistas, el CEO de Potencia Industrial-MegaFlux, Roberto Gottfried Blackmore, destacó que con la visión del gobierno federal desarrollaron el autobús eléctrico Taruk, diseñado y fabricado en México. Explicó que el gobierno de Puebla ya mostró interés en adquirir los primeras 20 modelos, destinados a conectar zonas turísticas poco atendidas.

Finalmente, el titular de la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, José Antonio Silva, señaló que además de la subestación eléctrica se avanza en la construcción de mil 160 departamentos para trabajadores y familias vinculadas al polo.

“Este proyecto será un parteaguas económico, tecnológico y educativo en todo el país”, concluyó.

