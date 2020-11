Con 4 mil 279 casos, Puebla ocupa el cuarto lugar nacional en muertes por Covid-19

La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal ubicó ayer a Puebla en el cuarto lugar nacional con mayor número de muertes a nivel nacional a causa del coronavirus, con 4 mil 279 decesos, y el séptimo lugar por casos acumulados con 35 mil 787.

Actualmente, la entidad poblana tiene 730 casos activos de los 30 mil 570 que hay en todo México.

Superan a Puebla en muertes por Covid-19, la Ciudad de México con 15 mil 202 fallecimientos, el estado de México con 10 mil 370 y Veracruz con 4 mil 839.

El pasado 23 de octubre, el gobierno del estado ubicó al transporte público como el principal factor de contagio en la entidad. El mandatario estatal, Luis Miguel Barbosa Huerta, señaló otros escenarios que propician la propagación de la enfermedad: mercados y tianguis llenos, calles ocupadas por vendedores ambulantes, trabajo de oficina en lugares cerrados y sin sana distancia, restaurantes que rebasan el cupo del 30 por ciento autorizados o que a partir de las 19:00 horas se convierten en bares y karaokes, por lo que hizo un llamado para acatar los decretos que a cada sector corresponden a fin de evitar el rebrote de la epidemia.

El sector empresarial ha presionado para que las autoridades estatales amplíen la apertura de rubros y de capacidades permitidas. Líderes del Consejo de Organismos Empresariales, el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicios A. C., amén de la la Red Mexicana de Franquicias calculan que 8 mil 533 empresas de todos los tamaños que se fueron a la quiebra por la epidemia de Covid-19, más de 5 mil permanecen cerradas temporalmente y un mínimo de 770 están a punto de bajar definitivamente las cortinas.

A finales de septiembre, A pesar de que el gobierno federal colocó a Puebla entre los 16 estados con semáforo Covid-19 en amarillo, el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta ha dicho que las medidas sanitarias en la entidad se seguirán implementando como si se estuviera en color naranja, dado el índice de contagio de la pandemia.

“A pesar de la calificación no vamos a bajar la guardia, para nosotros Puebla tiene que estar un periodo más en conciciones de naranja, mientras no bajemos de maner sensible (los casos de coronavirus), no podemo irnos a amarillo, vamos a hacer las cosas con cuidado”, aseveró el mandatario.