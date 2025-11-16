Domingo, noviembre 16, 2025
NoticiasEstado

Cuarta pelea en tianguis de Atlixco involucra a mujeres y deja una menor herida

Cuarta pelea en tianguis de Atlixco involucra a mujeres y deja una menor herida
Cuarta pelea en tianguis de Atlixco involucra a mujeres y deja una menor herida
Miguel Ángel Domínguez Ríos

Atlixco. Una nueva agresión física ocurrió en las últimas horas entre comerciantes del tianguis regional de este municipio.

De acuerdo a la información obtenida por La Jornada de Oriente en esta ocasión las involucradas resultaron un grupo de mujeres.

También puedes ver: Clausuran puesto en el tianguis de Atlixco tras agresión a familia en colonia Álvaro Obregón

Y la víctima sería una menor de edad quien no logró defenderse de al menos dos vendedores encargadas de propinarle golpes en el cuerpo y jalones de cabello. Esto a pesar de la presencia de menores de edad en las inmediaciones de la escena.

Un grupo de hombres finalmente intervino para intentar calmar la situación. Se trata de la cuarta pelea entre integrantes del tianguis regional en apenas 18 meses.

Te puede interesar: Bloqueos en carreteras de la región de Atlixco: comerciantes foráneos se manifiestan por espacios

Temas

Más noticias

Internacional

Soldados israelíes disparan contra fuerzas de paz de la ONU en Líbano

La Jornada -
Jerusalén.- Fuerzas militares israelíes abrieron fuego el domingo contra fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el sur del Líbano,...
Internacional

EU planea partir Gaza a la mitad: The Guardian

La Jornada -
Ramallah. Estados Unidos planea la división a largo plazo de la franja de Gaza en dos zonas: una verde que estaría bajo control militar...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Atlixco impulsa el bienestar animal con jornadas gratuitas de atención veterinaria

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. En un esfuerzo por fortalecer la cultura del cuidado y protección animal, el gobierno de la ciudad, encabezado por Ariadna Ayala, anunció el inicio...

Alta tensión en casa de justicia de Atlixco: habitantes se atrincheran por detección de hombre

Miguel A. Domínguez
Atlixco. Momentos de tensión se vivieron durante las últimas horas de este martes cuando un grupo de personas de este municipio se apostaron y...

Ayuntamiento de Atlixco celebra al “oro verde” con la feria del aguacate 2025 en San Pedro Benito Juárez

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. Desde las primeras horas del próximo domingo 7 de diciembre el aire en San Pedro Benito Juárez, la junta auxiliar de éste municipio...

Más noticias

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025