Cuarta pelea en tianguis de Atlixco involucra a mujeres y deja una menor herida

Atlixco. Una nueva agresión física ocurrió en las últimas horas entre comerciantes del tianguis regional de este municipio.

De acuerdo a la información obtenida por La Jornada de Oriente en esta ocasión las involucradas resultaron un grupo de mujeres.

Y la víctima sería una menor de edad quien no logró defenderse de al menos dos vendedores encargadas de propinarle golpes en el cuerpo y jalones de cabello. Esto a pesar de la presencia de menores de edad en las inmediaciones de la escena.

Un grupo de hombres finalmente intervino para intentar calmar la situación. Se trata de la cuarta pelea entre integrantes del tianguis regional en apenas 18 meses.

