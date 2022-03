Cuarta ola de Covid mengua en Puebla, en 10 días se volverá a niveles de finales de 2021: Ssa

La cuarta curva de coronavirus está menguando en Puebla y un plazo de 10 días como máximo el índice de contagios será similar al que se tenía en noviembre y diciembre del año pasado, pronosticó la mañana de este martes el titular de la Secretaría de Salud en la entidad, José Antonio Martínez García.

En la conferencia de medios en la que acompañó al gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, el funcionario estatal expresó:

“La curva epidemiológica con todos los indicadores que tenemos, que son los que nos dan las proyecciones, todo va hacia la baja. Ya el índice de positividad (se ubica) por debajo del 50 por ciento; la hospitalización que llegó a su acmé hace aproximadamente 12 días con 353 pacientes; ahorita ya tenemos 204 y el número de casos igual que igual hace aproximadamente 20 o 25 días llegamos al acmé, tuvimos mil 18 pacientes”.

En seguida añadió “ahorita ya estamos por debajo de los 200 (pacientes nuevos) promedio por día. Esto no quiere decir que no bajemos la guardia, la cuarta ola ya está en pleno descenso y las proyecciones ya nos dicen que de ocho a diez días vamos a llegar a los niveles que estuvimos en noviembre, diciembre, pero por favor no bajen la guardia, mandamientos anti Covid”.