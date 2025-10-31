Cuando se publique la convocatoria decidiré si vuelvo a buscar o no la dirigencia municipal del PAN: Leal

Guadalupe Leal Rodríguez afirmó que decidirá si busca nuevamente la presidencia del Comité municipal del PAN en Puebla una vez que su partido publique la convocatoria para reponer el proceso electoral, esta vez dirigido exclusivamente a mujeres. En entrevista telefónica, la exlegisladora local explicó que el PAN tiene desde este viernes hasta el próximo lunes para emitir dicha invitación, tras la decisión de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que anuló el proceso anterior por violar el mandato constitucional de paridad de género.

Leal Rodríguez indicó que esperará la publicación oficial de la convocatoria para valorar su participación. Destacó que la sentencia representa un avance para las mujeres panistas en Puebla y convocó a sus correligionarias a manifestarse y exigir que la paridad sea una práctica real y no solo un discurso.

“Muchas mujeres podemos contender en este nuevo proceso, yo me incluyo. Esperaré que la convocatoria esta vez sea justa y convincente. Es lamentable que los tribunales hayan tenido que corregir a las dirigencias, y que una mujer haya desplazado a un hombre para obtener la dirigencia”, señaló.

Asimismo, sostuvo que la dirigencia estatal, encabezada por Mario Riestra Piña, debe evitar cualquier favoritismo hacia alguna candidata más allá de cumplir con la resolución judicial. Acusó a las autoridades locales y al Comité Ejecutivo Nacional de no garantizar las acciones afirmativas y los lineamientos estatutarios, señalando que la omisión obedeció a “capricho, discrecionalidad y machismo”.

La exdiputada recordó que quienes han cuestionado su impugnación a la convocatoria son panistas con intereses de obtener una diputación plurinominal en las próximas elecciones locales. Subrayó que el PAN es un partido democrático que debe respetar y garantizar la paridad.

Entre las panistas que impugnaron la convocatoria se encuentran la excandidata a la gubernatura Ana Teresa Aranda Orozco, Patricia Tomé, María Luisa Badillo, Elizabeth Rodríguez, Mayra Moratilla, Tania Serrano y Ana Candi Ramos.

El Tribunal Electoral anuló la elección interna porque no se respetó la paridad durante el proceso para elegir al presidente del Comité municipal del PAN en Puebla, violando la Constitución, lo que obliga a reponer la convocatoria bajo reglas que garanticen dicha paridad.