Cuando las aguas toman su cauce

Tigres y Puebla sintetizaron en 90 insulsos minutos lo que han sido en el Clausura 2023. Y como tiene más el rico cuando empobrece, la victoria se inclinó hacia los felinos, un mísero penalti torpemente cometido por Gularte respondiendo a las provocaciones de Gignac sobre el lanzamiento de un tiro de esquina. Lo cobró el francés (49´) y eso fue todo. Pudo y debió ser más amplio el triunfo del local porque la Franja prácticamente no atacó nunca, amontonado atrás a verlas venir; pero tampoco es que hayan merecido mejor suerte los de Cemex, que pasan por un momento delicado de indefinición y pobreza futbolística que ya se prolongó demasiado. SI están calificados al repechaje será porque no vale nada la liga, la liga no vale nada –con perdón del gran José Alfredo, que por cierto jugó con el Atlante. Hasta Nahuel Guzmán, usualmente confiable, andaba regalando toda la portería con una salida absurda casi al final, pero estaba claro que el Puebla no tenía cómo ni con qué empujar un guarismo al marcador.

Jornada 16. Líder descafeinado pero líder al fin. El Monterrey aseguró el primer lugar al final del tramo regular del torneo venciendo en Mazatlán (0-2) sin convencer a nadie. Se encontró con un rival derrotado de antemano, pésimo en defensa, nulo al ataque, y entre Meza (26´) y Aguirre (88´) liquidaron la cuestión. El mismo viernes, Xolos (0-0 con León) vivió el drama de la grave lesión de Valenzuela, fracturado en una jugada intrascendente a media cancha más que por la dura barrida de Villa porque el pasto sintético aprisionó los tacos de su botín derecho y la rodilla del leonés hizo palanca con la suya, que se quebró horrorosamente. En casos así sólo queda desear al afectado mucha entereza y una recuperación completa –que será inevitablemente lenta–. Para la reflexión el tema de las canchas sintéticas y sus muchos inconvenientes. Podrán ser más baratas de mantener, pero si el precio van a ser este tipo de lesiones, mejor proscribirlas definitivamente. Con la ventaja de que tendrían empleo más de un equipo de buenos jardineros.

Cruz Azul volvió a las andadas y perdió como visitante de las Chivas (2-1) tras haber abierto el marcador, según le ha venido sucediendo últimamente. Quienes culpan a Ferretti por tirar el equipo atrás en cuanto se ve en ventaja no toman en cuenta que el DT no está capacitado para ponerles velcron al balón y a los guantes de Corona –de un torpe rechace suyo se derivó el gol del triunfo rojiblanco (Cisneros, 75´)–, ni tiene una poción mágica que rompa con la maldición de que, cuando Antuna anota el primer gol (37´), su equipo pierda o a lo sumo empate (América, Estados Unidos, Guadalajara). El Akron, lleno, presenció un juego de tendencia ofensiva por parte de los dos, y el equilibrio de fuerzas lo quebró el yerro del veterano arquero cruzazulista. El Azteca, en cambio, asistió a una versión bastante desabrida del derby América-Pumas (1-1), con más espectáculo en las tribunas que en la cancha, donde prevaleció el afán de obstruir sobre el de construir y crear.

Hay en México escuadras verdaderamente lamentables. Uno de ellos, el Necaxa, cayó en casa ante un Atlas (1-3) cuya recuperación parece hecha: con sus 20 puntos prácticamente amarró repechaje y la excelente forma de Julián Quiñones, Bryan Lozano y Aldo Rocha –pero no sólo ellos, todo el equipo está repuntando en serio— anuncia que la presencia rojinegra en el repechaje puede convertirse en amenaza para los de arriba. Uno de ellos, el Pachuca, dio el sábado dio un buen paso para estar entre los cuatro primeros al imponerse en casa al San Luis (2-1); eso no oculta, desde luego, sus bajas posibilidades de revalidar su título de campeón, afectado por una temporada de altibajos e inconsistencias que no ha impedido que su directiva renueve a Almada como DT tuzo hasta el año 2026. Aunque ya se sabe en lo que terminan muchas veces tales contratos a largo plazo.

Posiciones. A una fecha del cierre previo a la liguilla por el título el Monterrey se presenta como líder inalcanzable con 37 unidades, por 31 de América y Chivas; les siguen el Toluca (28, lo que significa que podría darles alcance ayer mismo) y con los mismos 28 aunque un partido más el Pachuca; les siguen León (27), Tigres (25), Cruz Azul (21) y Atlas 820; a partir de ahí, la última jornada regular les reserva una lucha a cara de perro por entrar al repechaje a Santos (19), Pumas y San Luis (17) e inclusive, aunque la probabilidad es mínima, el Puebla –lugar 14 con 17 puntos, mismos que tiene el Querétaro–; Xolos (16) puede darse por descartado, y ni hablar de Necaxa y Juárez (14 ambos) y el supercolero Mazatlán (7).

--

Champions sin sorpresas . En su semana de cierre, los cuartos de final sólo sirvieron para confirmar lo que los partidos de ida habían ya prefigurado. Quizá lo más rotundo haya sido la repetición en Londres del 2-0 obtenido por el Real Madrid en el Bernabéu siete días atrás (4-0 global). Tan a la deriva anda el Chelsea que varios entrenadores de renombre han rechazado la oferta de los desnortados asesores del consorcio gringo que se hizo cargo del equipo una vez que las autoridades británicas obligaron a venderlo a Abramovich, culpable del imperdonable pecado de ser ciudadano ruso.

La mala noticia para los merengues es que en semifinales van a encontrarse con el Manchester City de su “amigo” Pepe Guardiola, el equipo más en forma no ya de Europa sino del mundo. Y eso que en Múnich tampoco hizo su partido porque, de plano, el Bayern es el adversario más a contraestilo con el que podía haber topado. Como en Inglaterra, los bávaros tuvieron más la pelota y exhibieron el mismo descaro ofensivo, con el inconveniente de una fragilidad defensiva inusual en ellos y un grupo de atacantes rico en florituras pero escaso de gol –ah, los tiempos gloriosos de Lewandowski, Müller y demás demonios sueltos sedientos de red–. Para esto, ninguno como Haaland, aunque haya errado un penal en el primer tiempo de un encuentro que terminó 1-1 porque el noruego cobró desquite (53´) y el Bayern tuvo que recurrir a otro penalti para igualar (Kimich, 83´).

La otra semifinal enfrentará a los dos equipos de Milán en versión de alto nivel del llamado derby de la madonnina, apasionante para los tiffossi pero lejos del rango del Madrid-City que la ciega fortuna llevó a la otra llave, de la que seguramente saldrá el futuro dueño de la orejona. Tanto Milan como Inter obtuvieron su pase mediante sendos empates, los rossoneri con el muy disminuido Napoli (1-1); se fallaron dos penaltis, uno de cada lado y justo por quienes después marcarían, Giruod (43´) y Osimhen (90+3´), para un global de 2-1 favorable a los de Stefano Pioli. En cuanto al Inter, ni por jugar en su patio consiguió vencer a un Benfica de presupuesto mucho menor pero que le salió más respondón de lo previsto. Llegaron a tener los neroazzurri ventaja global de 5-1, pero dos tantos de última hora castigaron su displicencia al tiempo que hacían justicia al bravo conjunto portugués que alguna vez reinó en Europa.

. . .

El United se echa la soga al cuello. Lo que el Real Madrid es a la Champions el Sevilla lo es a la UEFA Europa League, poseedores ambos de un mágico conjuro y de ese imán que reclama el trofeo con una fuerza que suele ir más allá de los detalles técnicos y los pronósticos en contra. Si la semana anterior el once andaluz había sido capaz de remontar en Old Trafford un 2-0 adverso para arrebatarles el empate a los red devils, el jueves, en el Sánchez Pizjuán, coronó su obra aplicándoles estrepitoso 3-0. Que David de Gea haya padecido noche más negra –tuvo que ver en los tres goles, pero el último fue una verdadero regalo del arquero, con moño y toda la cosa—no exime de responsabilidades ni a la DT ni a los demás jugadores del United, de tristísimo desempeño todos ellos.