Cuando hasta el plagio esté permitido

“Hoy en día, ya la gente no respeta nada.

Antes poníamos en un pedestal la virtud,

el honor, la verdad y la ley

…

La corrupción campea en la vida

…

Donde no se obedece otra ley,

la corrupción es la única ley,

la corrupción esta minando este país.”

Declaraciones de Al Capone

Entrevista del 17 de octubre de 1931

El fracaso del sistema educativo universitario ha llegado a lo más alto con lo sucedido con la ministra de la Corte en México que, siendo ya ministra y que ahora que pretendía tomar las riendas de la alicaída Suprema Corte, resulta que, hasta apenas, y por un grupo de periodistas, es que se descubrió que, su tesis de licenciatura, es una copia fiel de otra previa.

Desde luego que ya se hará gimnasia argumentativa, palabrería desde el Palacio Nacional para justificar lo injustificable, sobre todo que desde el Palacio Nacional poco se puede discutir sobre investigación académica, y al final, como sucede siempre en este país, no pasará consecuencia alguna a la ministra elegida por el sistema actual, para encabezar la Corte y seguir magullando la justicia mexicana.

Lo cierto es que, el plagio académico en México es algo muy común, es decir, el apropiarse de las investigaciones de otras personas, y esto, no es otra muestra más que, el fracaso de la investigación universitaria, no solamente desde el ámbito del derecho, como hoy se esta poniendo del relieve con el ridículo de tesis mostrada en las redes de la ministra de la Corte, pronto presidenta de la misma, sino de todas las áreas del conocimiento universitario. Prácticamente, hasta que la Secretaria de Ecuación Pública, en el sexenio de 2006 al 2012, modificó el sistema de titulación y se permitió otras opciones de titulación es que, se fue acabando esa práctica y sobre todo, esa gran cantidad de pseudo-profesores, ex-universitarios, que su oficio era, hacer las tesis a los alumnos desesperados y de todos los niveles de estudios; hasta de doctorado. Basta con observar tantos y tantos exámenes en donde se aprueban los alumnos por “humanidad” y para no quedar mal con la comida de festejo, así como con los familiares presentes en el evento académico para sustentar el examen de grado.

Pero, ¿en realidad tiene la culpa la ministra y todos los que han plagiado tesis, tesinas, investigaciones, etc.?, ¿Serán ellos los responsables o será en parte, el sistema?, y estas son las mismas preguntas que se hacen pero, en otro nivel, esto es con los delincuentes, ¿el delincuente se hace o nace?.

En el ámbito de las tesis, investigaciones, etcétera, pareciera que más que fuera responsabilidad exclusiva en este caso de la ministra y de todo aquel que ha plagiado un trabajo, es principalmente, del sistema educativo universitario, que ha sido un fracaso en la elaboración de las tesis. Es un hecho notorio que, muchas de las ocasiones, los profesores que imparten las materias de investigación, seminario de tesis y demás nombres similares: ¡nunca han elaborado una investigación!, menos aun, han contado con publicación de algún trabajo, o bien, participado en algún concurso sobre determinadas investigaciones, por ende no se puede enseñar lo que no se sabe y, menos lo que no se ha llevado a la práctica, por ello es que, la mayoría de esos profesores hacen imposible la investigación, como para que los alumnos no puedan por lo menos, escoger un tema, por lo cual terminan esas materias con calificaciones simbólicas y en ocasiones, compradas.

Además, en las universidades, poco se dice y se hace en investigación, ya se ha mencionado que hay ese tipo de centros educativos que no cuentan, ni con biblioteca, menos con un sistema de investigación o por lo menos, de divulgación de las investigaciones de sus alumnos, pero lo mas grave es que las autoridades educativas no lo exigen. Por su parte, a los profesores no se les paga por asistir y asesorar a un alumno para su investigación, es simplemente: “por amor al arte”, lo cual no incentivan la investigación y en el caso de la investigación jurídica, menos aun: esta se importa.

Lo peor es que, hay ocasiones que, se permite por la propia autoridad educativa que, se puedan titular, sin la elaboración de tesis a niveles, incluso de doctorado, lo cual es absurdo que no haya en ese nivel un alumno con capacidad, por lo menos, para escribir tres páginas con ideas sustentadas y coherentes propias, después de tantos estudios.

El plagio académico es muy penado en otros países, sobre todo, en el primer mundo, consecuencias fatales para quien lo hace; se acaba su futuro profesional y académico. Pero, en México, en este México actual, las cosas, son distintas. Incluso, en el caso en particular, de plano se debió de considerar, por la propia ministra de este antecedente, antes de proseguir su carrera a los niveles con que cuenta, salvo que este suceso sea premeditado, para seguir desgastando al ciudadano de a pie con eventos verdaderamente sorprendentes de estos tiempos de la administración publica de la transformación.

El problema que existe y existirá con que pase desapercibido este plagio, es ¿qué legitimidad tienen y en su momento, tendrán las sentencias, las resoluciones, las decisiones y las palabras de la Presidencia de la Corte?, ¿se podrá administrar justicia por un plagiador?, ¿Qué tipo de justicia se dictará?, ¿Qué dirá un infractor o un delincuente de la sentencia en su contra dictada por quien cometió un plagio?, ¿Qué criterios jurídicos puede tener quien plagio una tesis?, no será mejor decir que, hemos llegado a los tiempos de: “cuando hasta el plagio esté permitido”. (Web: parmenasradio.org)