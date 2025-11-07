Cuando esté escrito*

Antes que empiecen a cantar los pájaros

me espera el poema diario.

A veces como hoy tarda

en escribirse el primer verso

en poner al fuego la palabra

sugerida por el sueño.

Aunque aquí no hay relojes

la pausa se prolonga

y cuando escribo “Belleza”

despierta el primer pájaro

y la luz abre los ojos en parvada.

El escandalar, la algarabía,

las resonantes voces

escapan por los techos

y el silbato de una fábrica

pide que empolle la palabra.

La belleza trina y abre sus alas.

Trepida en el fogón

la flor que nutrirá la mañana.

Vale la pena demorarse

para que ande la belleza con pies propios.

Es otoño todavía

y las hojas de los árboles

son flores

que se separan de sus nidos

cuando empiezan a cantar los pájaros.

(Repican las noticias: recuento de cadáveres,

de bombardeos,

a cuántas casas no regresaron las mujeres.

Otros ofician la misa

del valor de la moneda

del petróleo y las tierras raras.

Y rezan por la popularidad de los gobernantes)

Los pájaros cantan

contra la fealdad del mundo.

Está escrito.