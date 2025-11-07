Cuando esté escrito*

Viernes, noviembre 7, 2025
Antes que empiecen a cantar los pájaros

me espera el poema diario.

 

A veces como hoy tarda

en escribirse el primer verso

en poner al fuego la palabra

sugerida por el sueño.

 

Aunque aquí no hay relojes 

la pausa se prolonga

y cuando escribo “Belleza”

despierta el primer pájaro

y la luz abre los ojos en parvada.

 

El escandalar, la algarabía, 

las resonantes voces

escapan por los techos

y el silbato de una fábrica 

pide que empolle la palabra.

La belleza trina y abre sus alas.

Trepida en el fogón

la flor que nutrirá la mañana.

 

Vale la pena demorarse

para que ande la belleza con pies propios.

 

Es otoño todavía 

y las hojas de los árboles

son flores 

que se separan de sus nidos 

cuando empiezan a cantar los pájaros.

 

(Repican las noticias: recuento de cadáveres,

de bombardeos, 

a cuántas casas no regresaron las mujeres. 

Otros ofician la misa 

del valor de la moneda

del petróleo  y las tierras raras. 

Y rezan por la popularidad   de los gobernantes)

 

Los pájaros cantan 

contra la fealdad del mundo.

Está escrito.

Ricardo Antonio Landa, madrugada otoñal de noviembre, 2025.
En cursivas un verso del poema *La duración* de Peter Handke.
(ilustración de un Van Gogh bocetos de la mañana)

