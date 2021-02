En diversas mitologías, la muerte es un ente que se vale de mensajeros para anunciarse y no llegar tan de repente a trastocar nuestras existencias. Sin embargo, estos mensajeros también se han instalado en la superstición popular causando una gran cantidad de temores infundados, ansiedad y desolación en las personas. Muchos temen escuchar búhos porque “Cuando el tecolote canta…el indio muere”. Otros se horrorizan cuando aparecen mariposas negras cerca de su vivienda; algunos más, no pueden soportar el aullido de los perros, a otros se les sube el muerto, etc.

La superstición ha servido muchas veces como mecanismo de protección, como una forma creativa de recordar que hay cosas que deben cuidarse, como no pasar debajo de una escalera, ya que algo puede caer, o bien preservar recursos valiosos, como la sal, el agua, la leche que, de acuerdo a diversas tradiciones, su caída implica mala suerte.

Dejando de lado la utilidad y el encanto folklórico de las supersticiones, por lejanas que nos parezcan en su origen, nuestra sociedad cibernética sigue plagada de ellas. En esta época, sin embargo, resulta difícil asegurar que su difusión sea inocente, o que represente algún tipo de apoyo a la sabiduría popular. De hecho, ha sido todo lo contrario. Desde hace un año hemos tenido reporteros que han pretendido universalizar su ignorancia a partir de la difusión de noticias falsas y toda clase de rumores, que han resultado en la confusión del público, en primera instancia. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta confusión se ha transformado en dolor y muerte. No se puede negar categóricamente la existencia y persistencia de la ignorancia de muchos comunicadores, ni la de sus patrones. Lo que sí podemos afirmar es que el uso faccioso de la desinformación y la propagación de la ignorancia han sido utilizadas como arma política y con fines económicos.

Durante los meses que lleva activa la epidemia en México, se ha instrumentado un golpeteo mediático con la finalidad de entorpecer las acciones del gobierno federal para el control de la enfermedad, se han divulgado rumores con la finalidad de generar la presión social para pretender que el gobierno adopte medidas económicas que eventualmente favorecerían a los magnates de siempre. A contrapelo, la Secretaría de Salud, ha dedicado sus esfuerzos a la atención de la pandemia, a pesar del estado de deterioro en que las instituciones de salud fueron entregadas a la administración actual. Diariamente se informa sobre los avances científicos relacionados con el coronavirus y la enfermedad que causa; se ha expandido la capacidad hospitalaria, se han registrado y fabricado de manera autónoma y soberana dos modelos de respiradores automáticos y se ha garantizado mediante contratos, el surtimiento de vacunas para toda la población.

A pesar de todo esto, los mensajeros de la muerte se han encargado de difundir rumores que han costado la vida a miles de personas. Hoy, más que nunca, la ignorancia y la mala fe de muchos, duele profundo. Solo espero que no olvidemos a los culpables.