Cuando el calor mata

Las olas de calor no solo incomodan. Literalmente pueden matar. A nivel nacional, entre 2023 y 2025, más de 300 personas fallecieron por causas directamente relacionadas con el calor extremo, según datos oficiales de la Secretaría de Salud. Puebla no ha sido la excepción. En lo que va de 2025, se han documentado más de 335 casos de enfermedades relacionadas con calor en el país, incluidos 191 golpes de calor. En el estado, aunque solo se ha confirmado un caso clínico sin que haya fallecido, especialistas de la Secretaría de Salud y Protección Civil advierten que los registros podrían subestimar la magnitud del problema.

Las ciudades –con el asfalto, cemento, enormes cantidades de combustión y escasa vegetación– funcionan como hornos. En zonas urbanas, la temperatura puede ser de 3 a 5 grados más alta que en áreas rurales circundantes. Pero el problema no se limita al termómetro pues afecta directamente al cuerpo humano, especialmente a personas mayores, niños pequeños, trabajadores al aire libre y quienes viven en condiciones de pobreza, sin acceso a ventilación, agua potable o servicios de salud adecuados.

En el estado de Puebla estamos enfrentando temperaturas inusualmente elevadas durante periodos más prolongados. En abril de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que sería el mes más caluroso del año, con picos de hasta 45 °C en la Mixteca poblana y el sur del estado. Durante la primera ola de calor del año, entre el 4 y el 6 de marzo, los termómetros superaron los 40 °C en municipios como Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Palmar de Bravo y Acatlán de Osorio.

La canícula se instaló entre el 3 de julio y se prolongará hasta el 11 de agosto. En este lapso, hasta ahora, municipios como Tecamachalco, Tepeaca y parte de la Sierra Negra alcanzaron temperaturas que pusieron en alerta a servicios de salud, Protección Civil y a la propia población. En Puebla capital, el calor extremo no solo se ha vuelto más frecuente, sino más peligroso. El fenómeno conocido como “isla de calor urbana” hace que las noches se mantengan muy calurosas. La noche del 19 de mayo fue una de las más cálidas registradas, desde que hay mediciones confiables.

El calor extremo no afecta por igual a toda la población. Las personas con menos recursos, quienes trabajan en la calle o viven en condiciones precarias, enfrentan riesgos mucho mayores. Esta realidad ha llevado a hablar de “injusticia climática” pues las personas menos favorecidas son los más vulnerables y quienes menos contribuyen al cambio climático, pero quienes más sufren sus efectos.

En la ciudad de Puebla, muchas colonias carecen de árboles, áreas verdes o sombra. El crecimiento urbano desordenado ha reducido la vegetación y ha aumentado la impermeabilización del suelo, lo que intensifica la sensación térmica. En contraste, zonas arboladas como el Paseo Bravo o el Parque Ecológico mantienen temperaturas notablemente más frescas, lo que muestra que la naturaleza urbana también es salud pública.

Las autoridades estatales han emitido alertas de calor a través de Protección Civil. También se han lanzado campañas para recordar medidas básicas de protección como tomar agua, usar ropa ligera y clara, evitar la exposición solar entre las 12 y 17 horas y no dejar a personas o animales dentro de vehículos estacionados; sin embargo, los expertos coinciden en que estas medidas son insuficientes ante el tamaño del reto. Se necesita una respuesta estructural orientada a generar estrategias dentro de las que sobresalen el crear una verdadera infraestructura climática, estableciendo más áreas verdes, corredores de sombra, fuentes públicas, bebederos y techos frescos en viviendas sociales, entre muchas otras. Las escuelas y hospitales deben de estar mejor preparados, con ventilación adecuada, techos térmicos y espacios para descanso y rehidratación.

Es urgente incluir al calor como un factor de alto riesgo en los planes municipales de salud y desarrollo urbano.

El calor extremo ya no es un fenómeno excepcional. Forma parte del nuevo clima que vivimos. Puebla, como muchas regiones del país, enfrenta este desafío con una infraestructura que no estaba diseñada para soportar estos extremos. Enfrentar esta amenaza implica reconocerla como un problema de salud pública y justicia social. No podemos reducirlo a una cuestión de “ponerse sombrero”, aplicar “protectores solares”, “buscar la sombra” o “tomar agua”. Se trata de transformar las ciudades, proteger a los más vulnerables y exigir que nuestras políticas urbanas y sanitarias se preparen para un futuro cada vez más caluroso, porque cuando el calor mata, no es solo el clima, sino que también contribuyen la desigualdad, la desinformación, el exceso de confianza y la falta de prevención.

