CTM rechaza adelantar aguinaldo por Buen Fin; años anteriores evidencian resultado catastrófico

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Puebla descartó el adelanto del aguinaldo por el Buen Fin. Leobardo Soto Martínez, secretario general de la organización, subrayó que las experiencias previas han tenido un resultado “catastrófico” para la economía de los empleados.

“Ya hemos hecho el experimento de adelantar esas prestaciones y han sido catastróficas para la economía de los trabajadores. Se endeudaron y la verdad, aunque son muy tentadoras las ofertas, pero desgraciadamente no tenemos una cultura económica para poder saber gastar en lo elemental para el hogar”, declaró.

La CTM alertó que el desembolso anticipado impulsa a los asalariados a adquirir productos no esenciales, lo cual termina por comprometer sus finanzas en la recta final de 2025 e inicios de 2026.

Soto Martínez resaltó que hasta ahora ninguno de los agremiados ha solicitado adelantar el beneficio: “Qué bueno, porque luego en diciembre y enero no hay dinero y estamos endeudándonos para conseguir para la cena de fin de año, los gastos de fin de año y luego de inicio de año, pues ya qué les puedo decir.