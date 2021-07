Conciliaciones laborales no son siempre justas para trabajadores, considera secretario general adjunto de la CTM

Fernando Salgado Delgado, secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) nacional, aseguró que con la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje será más difícil para la base trabajadora defenderse, puesto que en entidades donde ya arrancó la reforma laboral ha privado el lema de que “vale más un mal arreglo que un buen acuerdo”.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Federación de Trabajadores de Puebla (FTP), opinó que el proceso es más complejo porque antes del litigio tiene que haber una conciliación.

Añadió que tras éstas ha habido acuerdos, pero no del todo satisfactorios ni favorecedores para los empleados.

“Ojalá haya sensibilidad para no simplemente llenar los temas de estadísticas positivas, donde digan: tenemos avance de 60, el 90 por ciento de los asuntos se concilian, porque si no va a ser una justicia de mentiritas, donde no pasen de la conciliación y se impida al trabajador llegar la instancia jurisdiccional donde sí tenga que, por un juez, dictarse lo que a derecho corresponda”.