CTM rechaza injerencia en la elección del nuevo comité ejecutivo del Sitaudi

El dirigente de la FTP-CTM, Leobardo Soto Martínez, rechazó estar detrás de la planilla “Renovación Sindical”, encabezada por César Orta Briones, quien busca la secretaría general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi).

Álvaro López Vázquez, actual dirigente de ese organismo sindical y quien aspira a permanecer en el cargo otros seis años, acusó que la central obrera está interviniendo en el proceso de elección, apoyando a Orta.

En respuesta, el cetemista le pidió que cese sus ataques o tomará otras medidas, la primera de ellas sería buscar la intervención de la secretaría del Trabajo estatal que, aunque no es de su competencia, sí puede mediar entre ambas partes.

“Toda su campaña de Álvaro (López), que si he platicado dos tres veces con él son muchas y siempre es para pedirnos favores, pedirle que deje de estar hablando, diciendo, actuando, en contra de la CTM… Nosotros hacemos un llamado enérgico tanto a la planta como a su comité ejecutivo a que dejen de estarnos atacando, no tenemos las manos metidas, nosotros no hemos actuado en ningún momento a apoyar a una planilla”.

El líder de la FTP-CTM expuso que por primera vez los sindicalizados de la firma germana están viviendo un proceso de elección, el cual consideró amañado, comenzando por el hecho de que el presidente de la Comisión Electoral fue nombrado por el actual comité ejecutivo, que dirige López Vázquez.

Soto Martínez también cuestionó la legitimidad de este último, pues cabe recordar que fue designado secretario general cuando ni siquiera existía físicamente la planta en San José Chiapa ni estaban contratados todos los trabajadores.

Abundó que el dirigente del Sitaudi ha manejado más de 52 millones de pesos de cuotas sindicales sin dar cuentas a ningún trabajador y las revisiones contractuales las ha hecho en lo “oscurito” con la empresa.

También refirió que si la CTM estuviera interesada en entrar a Audi, lo haría de manera abierta, ya que dijo la reforma laboral faculta a la central para emplazar en cualquier momento para la firma por la titularidad del contrato colectivo de trabajo.

“Para sumar a cientos de trabajadores que tenemos ahí, que han laborado en nuestras empresas, que son familiares, que inclusive simpatizan con nuestra central. Que si nosotros un día tomamos esa decisión a base de tanto insulto, de tanto injurio, de tanto golpeteo, lo vamos a hacer por la vía legal. No está legalmente constituido ni el sindicato ni el contrato”.

En ese marco, también criticó que de los casi cuatro mil sindicalizados, solo 467 sean del género femenino.