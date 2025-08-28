CTM alerta que el alza salarial de 4% en Volkswagen impondrá ese techo en todas las empresas automotrices

El reciente acuerdo alcanzado por el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) con la empresa marca un precedente perjudicial en el sector automotriz de Puebla y el país. La Federación de Trabajadores de Puebla (FTP–CTM), encabezada por Leobardo Soto Martínez, subrayó que este ajuste mínimo será el nuevo referente en las revisiones contractuales, debilitando la negociación colectiva y el poder adquisitivo de miles de empleados.

La crítica central de Soto Martínez no solo apunta contra la insuficiencia del aumento, sino también contra la actitud y los métodos del sindicato encabezado por Hugo Tlalpan Luna.

“Ahora resulta que los que nos decían charros somos más libres que los mismos que se sentían independientes. El sindicato independiente es más charro que el charro”, espetó el cetemista en entrevista.

El secretario general de la FTP–CTM aseguró que ese porcentaje de 4 por ciento será utilizado por los empresarios de toda la rama industrial como tope en futuras negociaciones, imponiendo un estándar desfavorable para las bases laborales y perpetuando condiciones de debilidad sindical.

Puntualizó que, a diferencia del SITIAVW, la CTM ha conseguido aumentos de dos dígitos y tabuladores que, en algunos casos, rebasan al de la firma germana.

Subrayó que el tema de los aranceles no debe ser pretexto en las negociaciones salariales, ya que hay proveedoras que están dando mejores incrementos que Volkswagen.

El dirigente de la FTP–CTM señaló directamente a Hugo Tlalpan Luna de entregar la titularidad del contrato colectivo, negociar incrementos insuficientes en acuerdos previos con la empresa y, en consecuencia, generar daños colaterales a trabajadores del sector automotriz.

Añadió que era un secreto a voces que la transnacional y el sindicato estaban pactando una posible huelga, pero que, ante la inconformidad de los obreros, desistieron de colocar las banderas rojinegras en la planta de Cuautlancingo.

“La historia lo va a juzgar, nos va a juzgar a todos. Lo que sí es cierto es que los trabajadores están muy inconformes por su sindicato”, insistió Soto Martínez.

El cetemista reveló hay 17 empresas en Puebla que atraviesan situaciones críticas por la disputa de la titularidad de sus contratos colectivos, involucrando a más de 30 mil empleados que podrían ir a huelga ante la insuficiencia de respaldo gremial y la presión por mantener aumentos bajos.

Por último, Leobardo Soto Martínez añadió que la central obrera que dirige asesorará a empleados de Volkswagen y de cualquier otra empresa para que consigan los mejores incrementos en salarios y prestaciones, y que se respeten sus derechos laborales.