¿Cruzazuleada a la vista?

Como aún desconozco el resultado de la final-final de anoche lo dejo en suposición, pero nada indica que no haya ocurrido una vez más. Y que el América, tan bien arropado por el arbitraje en las eliminatorias de cuartos de final y semifinales, no sea a estas horas bicampeón de nuestra tan peculiar, curiosa y malinchista Primera División.

Descolorido empate. El partido de ida (estadio Azul, jueves 23) quedó en puro desperdicio. En balde produjo ese llenazo la ilusionada afición cementera. Luego de las dos tempranas sacudidas de red (Antuna de penalti, 9´-Quiñones, 16´), prevaleció una especie de pacto de “no agresión”, consagrado el local a la forma de posesión más inocua y monocorde y la visita a la posibilidad de algún contragolpe de fortuna, todo ello a trote lento y sin apenas llegadas –la única, remate cercano de Henry bien defendido por Mier–. La media hora final fue francamente bochornosa, de renuncia total a buscar la meta adversaria. Porque la incansable porra cruzazulina no logró despertar a los suyos, que eran los obligados a buscar la victoria.

Quedaba dispuesto el escenario para que el América repitiera anoche como campeón, ya fuese por la buenas o por las malas, arbitraje mediante.

También la estadística juega. No es que por sí misma defienda, arme, centre y remate, pero el futbol tiene eso: que una vez que toman determinado rumbo, las historias son muy difíciles de revertir. Y ya se sabe, durante las últimas tres o cuatro décadas, el América le tiene pisada la sombra al Cruz Azul. No sólo las Águilas, claro, pero la camiseta amarilla ha sido particularmente dañina para el cuadro cementero. Solamente en este siglo, dos de las finales más esperadas por el cruzazulismo concluyeron en sendos chascos, por no hablar de cierto 7-0 y otros resultados menos catastróficos pero no menos adversos, en liguilla y en fase regular. Cruzazulear, verbo incorporado hace ya tiempo al lenguaje futbolístico, lo conjugan con mayor facilidad los hombres del cemento si enfrente tienen al América.

Tiempos aquellos. La primera final América-Cruz Azul que vi se jugó en el Azteca a partido único como culminación del torneo de liga 1971-72. Eran tiempos de ligas auténticas, no simuladas, con sus 34 partidos en fase regular y un breve remate copero entre los cuatro mejores. Aquel año los cementeros tuvieron que revertir en el Jalisco un 0-1 adverso que habían logrado las Chivas en el Azteca con gol del Willy Gómez (2-1 global), mientras el América resolvía su dura pugna con el Monterrey en un tercer partido jugado en León (3-1). Naturalmente, el coliseo de Santa Úrsula, que admitía 110 mil espectadores (83 mil en la actualidad), estaba completamente lleno, con mi padre y yo allá por las alturas. Cruz Azul empezaba apenas a aclimatarse en la capital y lo normal era que una gran mayoría pujara en favor de los amarillos aquel 9 de julio de 1972.

El América de José Antonio Roca, que defendía el título, puso en la cancha su once de lujo: “Pajarito” Cortés; Trujillo, “Campeón” Hernández, Barberena y Mario “Pichojos” Pérez; Hodge, Toninho y Reinoso; “Monito” Rodríguez, Borja y Borbolla. Por su parte, Raúl Cárdenas envió al campo esta alineación: “Gato” Marín; Marco Antonio Ramírez, “Kalimán” Guzmán, Quintano, Sánchez Galindo; Pulido, Alejándrez (Prado) y Victorino (“Hijitus” Gómez); Bustos, Horacio López Salgado y Eladio Vera. Arbitraje a cargo del peruano Arturo Yamasaki, de conocida filiación americanista.

Pero ni eso les valió a los de Televisa. Porque el Cruz Azul, funcionando como auténtica máquina azul, como la bautizara Ángel Fernández, asumió enseguida el mando y no lo soltó más. 2-0 el primer tiempo, con goles de Octavio “El Centavo” Muciño y Héctor Pulido, y una ración parecida antes de la hora de partido (Victorino y otra vez Muciño). Sin el amparo tecnológico del VAR, Yamasaki prefirió ignorar una anotación más de Cesáreo Victorino –balón al larguero que botó claramente detrás de la línea– y, en tiempo de compensación, un frentazo de Enrique Borja consiguió aminorar la goleada dejándola en ese 4-1 final que coronaría al equipo del cemento por primera vez desde que eligió la capital como sede (ya había sido campeón de Liga y Copa en 1967-68 jugando en su reducto hidalguense de Jasso, población rebautizada como Ciudad Cooperativa Cruz Azul).

Aquel equipo inolvidable estaba destinado a dominar la década del 70 con total autoridad, campeón de Liga en cinco ocasiones (1971-72, 72-73, 73-74, 78-79 y 79-80). Y lo había sido también del llamado México 70, un torneo entre liguero y copero dividido en dos partes por el Mundial del mismo nombre y que, como recordaba Raúl Cárdenas con un deje de ironía, fue sin embargo bastante más largo que cualquiera de los minitorneos actuales.

Por cierto, la pretensión de meter en el mismo saco un título de liga verdadera y los de las liguillas de hoy es una aberración de tantas al estilo Femexfut, aceptada y proclamada convenencieramente por los clubes y cantada con fruición por sus publicronistas.

Anticarrera en Mónaco. Si el atractivo de cualquier carrera de autos es la emoción de presenciar pugnas y rebases que revelen la habilidad de los pilotos y su pasión competitiva, ¿qué decir de un GP como el de ayer en Mónaco, donde los diez primeros en arrancar tomaron la bandera a cuadros exactamente en el mismo orden en que se habían formado sobre la parrilla de salida dos horas antes? Se sabía de antemano que el monegasco es un trazado callejero lo bastante sinuoso y estrecho como para hacer muy difícil que un auto rebase al que le antecede, pero lo de ayer fue francamente insultante para el sentido común según el cual en una competencia de velocidad de cualquier tipo de lo que se trata es de llegar primero, no de participar en un desfile en fila india asumido con total conformidad por los involucrados.

Esta especie de pacto de no agresión –tan difundido hoy en diversos eventos deportivos como lamentablemente ausente de las relaciones entre países– le permitió al monegasco Charles Leclerc ganar por sexta ocasión desde que compite en F1, y hacerlo además en casa, estrenándose a su vez como primero en el podio durante el año en curso. Y algo le recortó a la diferencia en puntos con que lo aventaja Max Verstappen (169-138), el líder del campeonato, que esta vez tuvo que conformarse con la misma sexta posición de la que no había pasado en la Q3 de la víspera. Si en algún momento pareció amenazar Oscar Piastri el liderato de Leclerc eso sería muy al principio, porque pronto se enteró que su lugar era de segundón y a conservarlo dedicó su estrategia, misma conducta observada en Carlos Sainz (3º), Lando Norris (4º), George Russell (5º), Verstappen (6º) y en obediente sucesión Hamilton, Tsunoda, Albon y Gasly, todos ellos en perfectamente avenidos y conformes con el lugar que de antemano tenían predestinado dentro del orden universal. Un ejercicio de resignación colectiva como éste jamás se había visto en los 74 años de existencia que tiene la Fórmula 1.

Fin de semana negro del Checo. Cuando parecía que el tapatío había recobrado la concentración y recuperado la confianza, una serie de pifias en la etapa clasificatoria lo marginaron hasta de la Q2, quedando relegado al puesto 16 de la parrilla. Y nada más empezar la prueba, una embestida incomprensible del Hass tripulado por Roger Magnusson hizo que quedara prensado entre los dos autos de la única marca norteamericana con registro en la actual F1 –Hulkenberg al volante del segundo– que literalmente destrozaron la carrocería del Red Bull, afortunadamente sin daño físico para el piloto mexicano.

La triple colisión, ocurrida al inicio mismo de la prueba, le salvó el podio a Carlos Sainz, que acababa de sufrir una ponchadura en un roce de neumáticos con Piastri, pero también le dio puntilla a la carrera como tal, porque aprovechando la bandera roja resultante todos se apresuraron a cumplir con la regla del cambio de neumáticos, modificándose las diversas estrategias en beneficio de una sola: la de conservar sus gomas hasta el final, importándoles poco o nada, a escuderías y volantes, que eso implicara el final de cualquier pretensión competitiva.

Atalanta goleó al Bayer Leverkusen. El campeón de Alemania llegó a la final de la Liga de la UEFA con un invicto de 51 partidos, hazaña sin precedentes en el país de Beckenbauer. El partido se jugó el miércoles en Dublín, y aunque el Atalanta, el otro contendiente, tenía en su haber la previa eliminación del poderoso Liverpool, su cuarto lugar en la devaluada liga italiana 25 puntos por debajo del coronado Inter de Milán (94-69) lo convertía en víctima presunta de los incontenibles aspirineros.

Y resulta que no. Que desde el principio fue el equipo lombardo el que impuso condiciones, contando además con un atacante en estado de gracia en la persona del anglonigeriano Ademola Lookman (26 años), autor de los tres goles que liquidaron las ilusiones de la escuadra dirigida por Xabi Alonso, bien repartidos sus tantos en los minutos 12, 26 y 75 de la contienda.

Mientras el Atalanta salvaba –¡y en qué forma!– el honor del calcio italiano, tan golpeado últimamente, el Leverkusen conseguía, a los pocos días, reponerse del traspié venciendo en la final por la Copa germana al Kaiserlautern (2-1), para preservar su invicto aunque fuese sólo a escala nacional.

¿Madrid o Borussia? Tensa espera de la grand finale de la temporada europea, el desafío por el título de la Champions entre Real Madrid y Borussia Dortmund que se disputará este sábado en Estambul.