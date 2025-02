Cruzan acusaciones Kiev y Moscú por ataque en Chernobil

Kiev. Un dron armado con una cabeza explosiva impactó ayer la cubierta exterior protectora de la planta nuclear de Chernobil en Ucrania ayer en la madrugada, causó un agujero en la estructura y provocó un breve incendio, en un ataque que Kiev atribuyó a Rusia y del cual el Kremlin negó ser responsable.

La portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, aseguró que el ataque contra el nuevo sarcófago de la central nuclear es una provocación planificada por Kiev de cara a la Conferencia de Seguridad de Múnich. Zajárova expresó su convicción de que el presidente ucranio, Volodymir Zelensky, no asistió a la Conferencia de Múnich con las manos vacías y por ello le prepararon esta provocación en aras de que consiguiera más dinero y armas de Occidente .

Asimismo, el portavoz del Krem-lin, Dimitri Peskov, negó las acusaciones y aseguró que las fuerzas armadas de Rusia no atentan contra la infraestructura nuclear. Zelensky declaró que el ataque es un mensaje claro de Putin, de que no quiere la paz , pues una persona que está realmente bajo presión de diferentes partes no haría eso. Alguien que realmente busca el diálogo y quiere poner fin a la guerra no lo haría .

De igual forma, la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, declaró, sin esperar a confirmar los hechos, que esta acción muestra claramente que Rusia no quiere la paz”.