Ejecutan ampliación de banquetas y ciclovías para 10 cruceros de la capital por ser riesgosos para los transeúntes: Aysa

Un total de 10 cruceros de la capital del estado que representan un riesgo para peatones y ciclistas, serán intervenidos con la ampliación de banquetas y ciclovías, informó el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa de Salazar, quien mencionó que se contabilizan en promedio, 70 muertes en el municipio de Puebla, cada año, por accidentes de tránsito.

El funcionario municipal precisó que la intersección de la avenida Reforma y la 35 Norte y el bulevar 5 de Mayo con la 31 Oriente figuran entre los puntos donde las obras casi concluyen; el periodo estimado para finalizar labores es de mes y medio.

El diagnóstico de las autoridades revela una alta incidencia de fallecimientos por accidentes: 700 muertes registradas entre 2015 y principios de 2025, lo que representa un promedio anual de 70 decesos, atribuidos a deficiente infraestructura vial.

La intervención consiste en la ampliación de banquetas para la protección de transeúntes y la creación de carriles exclusivos para bicicletas, reforzando el equipamiento con nuevas lámparas y señalética. “Son cruceros integrales. El trabajo municipal abarca luminarias, semaforización y adecuación física, por ejemplo, en banquetas”, sostuvo Aysa de Salazar al detallar el avance.

A la lista de cruceros donde se ejecutan obras se suman los ubicados en bulevar Municipio Libre y avenida 14 Sur, diagonal Defensores de la República y avenida 18 de Noviembre, diagonal Defensores de la República y calzada Ignacio Zaragoza, avenida 31 Oriente y bulevar 5 de Mayo, bulevar Carlos Camacho Espíritu y avenida 14 Sur, Calle del Casco y bulevar Xonacatepec, avenida 24 Sur y Calle Del Jardín, Nezahualcóyotl y Camino al Batán, y avenida 18 de Noviembre y Calle H.

El proyecto en cada uno de los puntos contempla la instalación de semáforos peatonales audibles, señalamientos verticales, mobiliario urbano accesible, infraestructura para movilidad activa, reductores de velocidad, adecuaciones de radios de giro y áreas verdes, así como la aplicación de señalética horizontal y la conexión al Centro de Monitoreo Semafórico.