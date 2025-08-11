Crisis de pavimentación en Puebla es por el abandono de gobiernos municipales los últimos 30 años: Armenta

Al señalar que la crisis de pavimentación en la capital poblana y en gran parte del estado es consecuencia del descuido prolongado de las vialidades por parte de los gobiernos municipales en las últimas tres décadas, el gobernador Alejandro Armenta aseguró que su administración ha emprendido diversos programas de intervención en puntos estratégicos de los municipios.

Recordó que actualmente se trabaja en la pavimentación de los laterales de la Recta a Cholula y de la carretera que conecta con la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, en la capital poblana. Estas obras, precisó, equivalen a rehabilitar 170 calles de 100 metros cada una.

“Y yo sé que alguien me va a decir: ‘Resuelve los baches’. Cuando es un tema municipal, resultado del abandono, la omisión y la dejadez de las administraciones locales, de todos los partidos, que prefirieron hacer obras de ornato en lugar de atender lo que era básico… pero lo estamos atendiendo”, expresó el titular del Ejecutivo estatal.

Sobre este abandono, al que calificó como “brutal”, Armenta afirmó que incluso ha sido violatorio del artículo 115 de la Constitución Política de México. Señaló que, durante los últimos 30 años, los ayuntamientos de todas las filiaciones partidistas se han limitado a realizar bacheo, cuando lo que se requería era una rehabilitación integral.

“Las calles actualmente están destrozadas y por 30 años solo estuvieron bacheando y no dieron mantenimiento. Claro, habrá muchas calles que todavía faltan por arreglar. Seguimos con el programa de bacheo, aunque no es nuestra responsabilidad. El artículo 115 constitucional, fracción tercera, establece que es competencia de los ayuntamientos, pero les vamos a poner la muestra de que cuando hay honestidad se pueden resolver las cosas”, enfatizó.

En cuanto a las acciones implementadas por su gobierno, Armenta detalló que actualmente se dispone de 14 módulos de maquinaria y dos más destinados exclusivamente a pavimentación. Estos módulos cuentan con 168 vehículos distribuidos en 14 regiones del estado, estratégicamente ubicadas para atender no solo la pavimentación de vialidades, sino también deslaves en carreteras.

Añadió que en septiembre se iniciará el proceso de licitación para adquirir 14 módulos más de maquinaria, que se destinarán únicamente a la pavimentación. En este sentido, informó que esta tarde sostendría una reunión con la Secretaría de Finanzas estatal para definir los recursos que serán aplicados en este programa con el fin de “rescatar la ciudad”.

“Rescatar la ciudad, rescatar la ciudad del abandono, de la ineptitud, de la complicidad, del saqueo, del abuso del poder, de la indiferencia… porque la ciudad que tenemos es el resultado de ese abandono, de esa ineptitud, de ese saqueo y de ese abuso del poder”, sentenció.

También el gobernador subrayó que la pavimentación de los seis kilómetros entre San Francisco Totimehuacan y el cruce con Africam Safari, que a precios ordinarios habría costado 35 millones de pesos, se está ejecutando con una inversión de entre 11 y 12 millones. Estos ahorros, dijo, han permitido adquirir la maquinaria necesaria para realizar directamente las obras, lo que reduce costos y amplía la capacidad de intervención.

En total, entre la rehabilitación de la carretera a San Francisco Totimehuacan y la pavimentación de las laterales de la Recta a Cholula, se han pavimentado 17 kilómetros, concluyó Armenta.

Finalmente, el mandatario recordó que Petróleos Mexicanos (Pemex) entregará en un año tres veces más recursos pétreos para la pavimentación de calles de lo que ha otorgado a la administración estatal en todo un sexenio. Esto, subrayó, es resultado de los avances que ha tenido su gobierno en el combate al robo de hidrocarburos.

Lo anterior, lo calificó como una oportunidad para generar ahorros económicos que permitan ampliar las obras y adquirir más maquinaria, fortaleciendo así la capacidad de intervención estatal en la rehabilitación de vialidades.