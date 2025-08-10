Domingo, agosto 10, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

IMPLAN advierte crisis hídrica y ambiental por urbanismo desordenado en Puebla

Expansión urbana desordenada amenaza áreas naturales y servicios básicos en Puebla.
Expansión urbana desordenada amenaza áreas naturales y servicios básicos en Puebla.
Patricia Méndez

El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) detectó graves carencias de agua potable, infraestructura y riesgo ambiental en Puebla durante la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, rezagado desde 2016.

En 127 colonias, sobre todo del sur, la dotación de agua es insuficiente, y la expansión urbana dispersa ha generado alta precariedad de servicios en la periferia, así como amenazas directas contra áreas de valor ambiental como el bosque de Encino de La Calera, el humedal de Valsequillo, la zona de recarga del Acuífero de La Malinche y la Reserva Estatal Sierra del Tentzo.

Puebla enfrenta la sobreocupación del sistema de transporte RUTA, que atiende a 176 mil  usuarios mensualmente, y un promedio de entre una y dos horas de traslado diario para trabajadores, producto de un modelo urbano disperso. Apenas hay 3.3 metros cuadrados de áreas públicas por habitante.

Lee: Directivos de Agua de Puebla fomentan desabasto para beneficiar negocios de pipas

El crecimiento acelerado registró 112 mil hectáreas de nuevo suelo urbano entre 1980 y 2022, lo que propició la proliferación de asentamientos irregulares, ocupaciones en zonas de alto riesgo como debajo de líneas de alta tensión y cercanas a ductos de Pemex, así como el rezago del 40 por ciento de las juntas auxiliares en recubrimiento de frentes de manzana.

A la par, el despoblamiento del Centro Histórico alcanzó 45.7 por ciento entre 2000 y 2020, y el inventario contabiliza 68 mil 442 viviendas sin ocupar en la ciudad. Los ríos Atoyac, Alseseca y San Francisco presentan incrementos en contaminación ambiental, agravando el panorama.

Jesús Sánchez, director del IMPLAN, indicó que el documento final será entregado en breve y se elabora de manera conjunta con áreas como desarrollo urbano, infraestructura y género.

Consulta: 450 lotes producto de despojo y sin servicios están a la venta en Covadonga

Temas

Más noticias

Internacional

Miles de israelíes protestan contra plan de ocupar Gaza

La Jornada -
Tel Aviv., Decenas de miles de israelíes se volcaron ayer a las calles de Tel Aviv para exigir al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que...
Internacional

Viven en pobreza 16% de migrantes mexicanos en EU

La Jornada -
Al menos 16 de cada 100 personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos lo hace en condiciones de pobreza, de acuerdo con...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Destina la Comuna 5 mdp para reparar daños por vandalismo en el Centro Histórico

Patricia Méndez -
El gobierno del municipio de Puebla destina un presupuesto de 5 millones de pesos para arreglar desperfectos menores en el Centro Histórico, así como...

Armenta condiciona reubicación del penal de Cholula al consenso ciudadano

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó este domingo que la reubicación del penal de San Pedro Cholula representa una “necesidad social”, aunque sentenció que...

Ambulantes rechazan dejar el Centro Histórico; “por décadas nos han engañado con propuestas de reubicación”, acusan

Patricia Méndez -
Proponen disminuir el número de vendedores en las calles a cambio de quedarse en ellas

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025