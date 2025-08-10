IMPLAN advierte crisis hídrica y ambiental por urbanismo desordenado en Puebla

El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) detectó graves carencias de agua potable, infraestructura y riesgo ambiental en Puebla durante la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, rezagado desde 2016.

En 127 colonias, sobre todo del sur, la dotación de agua es insuficiente, y la expansión urbana dispersa ha generado alta precariedad de servicios en la periferia, así como amenazas directas contra áreas de valor ambiental como el bosque de Encino de La Calera, el humedal de Valsequillo, la zona de recarga del Acuífero de La Malinche y la Reserva Estatal Sierra del Tentzo.

Puebla enfrenta la sobreocupación del sistema de transporte RUTA, que atiende a 176 mil usuarios mensualmente, y un promedio de entre una y dos horas de traslado diario para trabajadores, producto de un modelo urbano disperso. Apenas hay 3.3 metros cuadrados de áreas públicas por habitante.

Lee: Directivos de Agua de Puebla fomentan desabasto para beneficiar negocios de pipas

El crecimiento acelerado registró 112 mil hectáreas de nuevo suelo urbano entre 1980 y 2022, lo que propició la proliferación de asentamientos irregulares, ocupaciones en zonas de alto riesgo como debajo de líneas de alta tensión y cercanas a ductos de Pemex, así como el rezago del 40 por ciento de las juntas auxiliares en recubrimiento de frentes de manzana.

A la par, el despoblamiento del Centro Histórico alcanzó 45.7 por ciento entre 2000 y 2020, y el inventario contabiliza 68 mil 442 viviendas sin ocupar en la ciudad. Los ríos Atoyac, Alseseca y San Francisco presentan incrementos en contaminación ambiental, agravando el panorama.

Jesús Sánchez, director del IMPLAN, indicó que el documento final será entregado en breve y se elabora de manera conjunta con áreas como desarrollo urbano, infraestructura y género.

Consulta: 450 lotes producto de despojo y sin servicios están a la venta en Covadonga