CRISIS EN EL ABASTO DE MEDICAMENTOS

En conferencia de prensa, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, dijo no haber recibido los medicamentos que debe surtir el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), para abastecer al sistema de salud estatal, según el convenio firmado entre el gobierno estatal y el Insabi. Señaló que las medicinas que adquirió la administración estatal están a punto de agotarse y los recursos económicos de la Federación para ese rubro se recortaron y los fármacos por parte del Insabi no llegan.

Por otra parte y según información nacional, el Insabi formalizó en 2020 un acuerdo específico con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), con el fin de que acompañe los procesos de adquisición de medicamentos. Para diciembre de 2020, la UNOPS, informó que el abasto de 2021 empezará en mayo con la finalidad de cumplir con los tiempos de fabricación y entrega de los proveedores, aunque se busca acortar esos tiempos (La Jornada, 3/12/2020). A inicios del pasado mes se informó del avance de las licitaciones internacionales en función de las ofertas existentes, mencionando el avance en la adquisición y distribución de fármacos oncológicos.

Lo anterior explica en parte la situación que reclama el gobierno estatal aunque no resuelve el problema del desabasto de medicamentos en los hospitales públicos, del sistema estatal y/o federal, que desde tiempo atrás es un punto neurálgico del sistema de salud. La administración estatal tendrá que destinar recursos, aunque sea de manera temporal, para no agravar las condiciones de salud de la población que no tiene otra opción que el sistema público, que por cierto es la mayoría.