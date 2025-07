Criminalización de la vejez

Un contraste en la actuación de la extinta procuraduría, la actual Fiscalía y los jueces penales ya es demasiado notorio: la ineficiencia que los caracteriza en la persecución de la delincuencia en todos niveles, contrasta con la acción efectiva que despliegan contra destacados ciudadanos que luchan en defensa del agua, tierra, medio ambiente y, contra su privatización; a los que, sin muestra de vergüenza, dan trato auténtico de criminales. La pérdida de brújula sobre los fines de la organización social en Estado, ha venido haciendo que el poder público sea lerdo ante la delincuencia que se enriquece a costa de los demás y del erario; y, paradójicamente, se exhiba pronto y expedito para reprimir a los defensores del derecho social a un medio ambiente sano en beneficio de la colectividad. Nuestra poblana historia reciente indica que este contraste se viene presentando en los gobiernos de todos los colores partidistas; casi natural en unos, causando sorpresa en otros. Lo patético del caso es la circunstancia, bochornosa por carente de escrúpulo, de que el trato de criminales que dan a estos defensores deriva de la fabricación de delitos que, aquellos, han procurado hacer recaer en adultos mayores de 60 años. En tiempos del morenovallismo y su cauda de presos políticos, esta fue noticia frecuente. Eran los tiempos nefastos del procurador Carrancá.

Emblemático sigue siendo el caso de Francisco Castillo Montemayor quien, a los setenta y un años, fue detenido y llevado a la prisión de San Miguel, donde permaneció privado de su libertad durante casi siete meses, más otro periodo similar en reclusión domiciliaria, a causa de la fabricación del delito de peculado que le atribuyeron funcionarios de gobierno de primer nivel que, con ello, quisieron castigarle el atrevimiento de discrepar y reprobar públicamente el manejo de temas medioambientales y la conversión en negocios privados de agua, tierra, bosque, lugares de esparcimiento y ecología que antes fueron públicos, hechos por el gobierno de Rafael Moreno Valle. La Procuraduría General del Estado, en ese entonces, mostró tal eficiencia que bastaron 35 días para completar el armado de la averiguación previa en su contra, consignarla ante juez penal, librar orden de aprehensión, detenerlo y encerrarlo en la prisión. De nada valieron las normas, procesal penal y de derechos de adultos mayores, que prohíben que las personas mayores de setenta años ingresen a la cárcel. Además, sin sentencia alguna, cumplió la pena moral que le impuso ese gobernante al exhibirlo en televisión nacional, tildándolo de corrupto como justificación de su encarcelamiento, degradando su integridad moral ante la sociedad, su familia, amigos y, más doloroso para él, ante sus nietos. Tuvo que cumplir la pena económica que le significó tener que solventar el pago de honorarios por su defensa legal en un asunto tejido con los hilos del poder y la consigna política en su contra. Así se procuraba justicia.

En la cárcel tuvo tiempo de enterarse que, según la ley orgánica, el ministerio público es “una institución que se rige por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”; saberlo le pareció humor ácido; una broma de pésimo gusto que para lo único que sirvió fue para resaltar la miseria moral de los funcionarios de gobierno, ministeriales y judiciales que se confabularon en su contra. La fabricación del delito achacado no resistió el primer análisis de un juez federal quien, de los propios documentos aportados por sus acusadores para incriminarlo, concluyó que el delito por el que fue llevado a prisión, no existió; y, ordenó su libertad.

En el retorno a su libertad, la reflexión y el valor civil le indicaron que debía denunciar al grupúsculo que lo había acusado perversamente. Lo hizo desde marzo de 2020, ante la misma institución que antes colaboró en su falsa incriminación. Eran tiempos del perredista Miguel Barbosa y correspondió al fiscal Higuera Bernal –designado por Carrancá y ratificado en el cargo por el perredista– cargar con la responsabilidad de que el ministerio público determinara, en abril de 2022, el no ejercicio de la acción penal por los hechos denunciados por Castillo Montemayor. No les pareció suficiente, a esos “procuradores de justicia”, llevarlo a la cárcel sin delito. Ahora sostenían, con esa resolución, que encerrar en prisión a una persona que no ha cometido delito alguno, no es delito. La falta de escrúpulo adquirió, naturalmente, el rango de cinismo político y jurídico. En Castillo, hombre brillante del ambientalismo que a pesar de la adversidad ha seguido su batalla legal buscando que se castigue a sus victimarios, se ha hecho recaer una doble ofensa que ya caracteriza al servicio público de procuración e impartición de justicia en Puebla: apresarlo sin delito y declarar luego, que eso, no es ningún delito. Por algún tiempo se creyó que este hecho había sido un gazapo del perredista; sin embargo, otras decisiones como el intento de encarcelar al exsecretario de Trabajo Abelardo Cuéllar, confirmaron que la llegada del perredismo al gobierno no significó la salida del morenovallismo.

Otro hecho vergonzoso que cargará la Fiscalía al mando de Higuera Bernal fue el caso del señor Osvaldo Gaitán Rivera, acusado de peculado por los mismos hechos atribuidos a Castillo, dentro del mismo expediente penal. Fue aprehendido en la capital de San Luis Potosí, donde residía. Ingresó a la cárcel, aquí, el 12 de noviembre de 2022. Tenía 79 años al momento de su detención y su edad tampoco fue obstáculo para que lo encerraran preso violando sus derechos procesales. Se le dictó auto de formal prisión a pesar de existir, por los mismos hechos, la resolución de inexistencia de delito obtenida por Castillo. Su defensa legal interpuso el juicio de amparo 1321/2022 ante el Juez Segundo de Distrito en Materia Penal. Su salud se deterioró dentro del penal –durante el gobierno de Salomón Céspedes– y, el 12 de febrero de 2023, salió hacia un hospital público para ser atendido, presuntamente, de una neumonía adquirida en la cárcel. Falleció el día 16, sin enterarse que había ganado, ya, el juicio de amparo en el que la justicia federal declaraba que no había cometido el delito de que lo acusaron y, ordenaba su inmediata libertad. Un destino cruel para un hombre inocente que, por su edad, no aguantó defenderse de la “procuración e impartición de justicia” modelo Puebla.

La lucha legal de Castillo logró arrancar, todavía a Higuera Bernal, un pequeño avance: que el ministerio público solicitara –desde el 21 de agosto de 2024– la judicialización de la carpeta que contiene su denuncia. Sin embargo, desde esa fecha, el poder judicial local decidió darle un atorón administrativo al trámite legal que le fue solicitado; estatus que mantiene hasta la fecha. Ahora, el nuevo gobierno enfundado en chaleco guinda, iniciando gestión con nueva titular en Fiscalía, está mostrando sus credenciales en este controversial punto de perseguir a los viejos con acusaciones falsas. Políticamente asume postura y responsabilidad por la decisión de sostener el atorón administrativo que se mantiene en el asunto de Castillo quien, como se aprecia, lleva más de cinco años clamando justicia por su injustificado encarcelamiento y lo que sigue encontrando son obstáculos burocráticos ministeriales y judiciales –conserva esperanza en que no sean gubernamentales– para obtenerla.

Como actos propios de su nueva titular, el ministerio público decidió darle trámite a la denuncia presentada por la concesionaria del agua en Puebla, en la que acusa de los delitos de daño en propiedad ajena y despojo “agravado” a los defensores del agua de San Miguel Xoxtla que considera los líderes. Por razones que ya no parecen coincidencia sino prestablecido método, la petición ministerial y la orden de aprehensión eligieron –obsequiando a la denuncia– a tres hombres adultos mayores para imputarles esos delitos. Un octogenario y dos mayores de sesenta años. Frente a un notable crecimiento de la actividad delincuencial que coloca a Puebla en deshonrosos lugares estadísticos en la materia, la Fiscalía volvió a mostrar una notable eficiencia para perseguir a estos ciudadanos. La denuncia fue presentada el 29 de mayo pasado y, para el uno de julio, a las 07:25 am, Renato Romero de 64 años, había sido detenido por la policía ministerial. Queda pendiente la orden de aprehensión para los otros dos señalados. Sin embargo, el pasado lunes 7 de julio, luego de celebrarse la audiencia de vinculación a proceso, el juez de control de Cholula, decidió NO vincular a proceso a Romero al considerar que la concesionaria del agua, posteriormente a su aprehensión y encarcelamiento, lo acusaba de varios hechos supuestamente delictivos cuya veracidad mínima no logró acreditar.

Subyacen en estos casos, intereses económicos, políticos y hasta de encubrimientos sobre actividades que destruyen la naturaleza y la convivencia social, cuya finalidad única es la metálica obtención de lucros. Bajo esta circunstancia, debe comprenderse que la procuración e impartición de justicia se convierten en una mercancía ofrecida al mejor postor, dejando de ser el servicio público que el Estado ofrece en la Constitución como garantía para la armonía de la convivencia colectiva. Jamás debe olvidarse que el talante ético político de todo gobierno se mide socialmente, entre otros factores, por el trato que da a los viejos.